Promo : le casque Bluetooth CH510 de Sony est à seulement 35€ !

Il y a 50 min

Alban Martin

Super deal ce lundi avec le petit casque de Sony, le WH-CH510 qui s'affiche à seulement 35€ dans trois coloris. Bluetooth, l'accessoire est donc compatible avec tous les smartphones Apple, les iPad et Mac, mais aussi Android et autres tablettes ou PC.

Un casque bluetooth pas cher chez Sony

Si Sony propose le tout nouveau XM4 qui reprend le flambeau du meilleur casque du marché laissé par le XM3, le prix du CH510 n'est le même. En effet, le haut de gamme est vendu 10 fois plus cher que celui qui nous intéresse aujourd'hui.



Avec par exemple un iPhone SE 2020 en promotion, le WH-CH510 de Sony remplit parfaitement son office. Sans réduction de bruit, il offre pourtant une qualité intéressante, surtout avec 30% de réduction qui ramène son prix à moins de 35€. Bien noté, le casque propose un son clair avec des basses convaincantes qui masquent un peu trop les mediums et les aigus. Mais pour un prix mini, il est difficile de faire mieux, d'autant que la finition est de bonne facture.



Au moment de l'achat, vous pourrez choisir entre trois coloris : blanc, noir ou bleu. Compatible Bluetooth, il est également doté d'un port universel USB-C pour la recharge et d'écouteurs pivotants pour faciliter le rangement. Du côté de l'autonomie, Sony annonce 35 heures !



Enfin, pour ceux qui se posent la question, oui le CH510 est équipé d'un micro pour répondre aux appels.