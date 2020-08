Apple applaudit la décision de la juge dans le procès contre Epic Games

Il y a 1 heure

Julien Russo

Cette nuit a eu lieu la première audience qui opposait Apple et Epic Games. Cela fait suite au dépôt de plainte du créateur de Fortnite contre la firme de Cupertino. Après s'être opposé et avoir pris l'initiative de frauder les règles de l'App Store, Epic Games pensait que la justice serait de son côté, mais finalement ça a été tout le contraire. Apple satisfait de la décision du juge Gonzalez-Rogers a tenu à s'exprimer il y a quelques heures.

Apple a obtenu une décision en sa faveur

Cette nuit a eu lieu la première audience de justice devant un tribunal californien. En effet, Epic Games a déposé plainte contre Apple suite au retrait de Fortnite sur l'App Store, mais aussi à cause de la menace de bloquer l'Unreal Engine pour l'ensemble des applications tierces sur iOS et iPadOS.

Dans une déclaration relayée par un journaliste du média Bloomberg, le porte-parole d'Apple a exprimé la satisfaction de l'entreprise quant à la décision qui a été rendue.

Nous remercions le tribunal d'avoir reconnu que le problème d'Epic est entièrement auto-infligé et qu'il est en leur pouvoir de le résoudre. Notre toute première priorité est de faire en sorte que les utilisateurs de l'App Store aient une excellente expérience dans un environnement sûr et fiable, y compris les utilisateurs d'iPhone qui jouent à Fortnite et qui attendent avec impatience la prochaine saison du jeu.

Nous sommes d'accord avec le juge Gonzalez-Rogers sur le fait que «la manière raisonnable de procéder» est qu'Epic se conforme aux directives de «l'App Store» et continue à fonctionner pendant que l'affaire progresse. Si Epic prend les mesures recommandées par le juge, nous accueillerons volontiers Fortnite sur iOS. Nous avons hâte de présenter notre cause devant la Cour en septembre.

Officiellement, Apple peut supprimer le compte d'Epic Games à partir du 28 août. Le créateur de Fortnite a été averti par mail comme le prévoit la procédure habituelle. Cependant, ce que ne peut pas faire Apple c'est de supprimer les comptes détenus par Epic International.

Pour faire simple, auprès d'Apple, Epic Games a deux identités :

Le compte Epic Games pour la publication de Fortnite

pour la publication de Fortnite Le compte Epic International pour l'exploitation du moteur de jeu Unreal Engine pour les applications de développeurs tiers.

La justice a estimé que supprimer l'accès au Unreal Engine sur l'App Store était plus des représailles qu'autre chose. Il s'agit de deux contrats distincts et celui d'Epic International n'est pas concerné par ce mouvement de contestation d'Epic Games. Si la juge a affirmé qu'il était temps pour Epic Games de reprendre le droit chemin et d'enlever le paiement direct de son application, l'avocat d'Epic a été clair : "il est hors de question de revenir dans un contrat anticoncurrentiel".

Fortnite restera donc banni de l'App Store pendant une longue période. La seule chose qu'aura réussi à sauver Epic Games c'est son précieux moteur de jeu Unreal Engine.