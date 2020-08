Disney+ : Mulan sera disponible gratuitement, mais avec un gros retard

Il y a 2 heures

Julien Russo

Changement de programme ! Alors que Mulan était prévu pour sortir en France à partir du 4 septembre (comme dans tous les autres pays européens), Disney a décidé de faire marche arrière. En effet, la disponibilité de Mulan en France est repoussée à une date indéterminée. Cependant, pour s'excuser de cet inconvénient, nous aurons le film gratuitement sur Disney+ !

Les français devront attendre pour voir Mulan

C'est la dernière grosse production du groupe Disney. Le film Mulan raconte l'histoire de Hua Mulan une fille ainée d'un vénérable guerrier qui prend place au combat pour anéantir les envahisseurs venus du nord. Elle découvrira une force en elle qui fera la fierté de son peuple, mais aussi de son père.

Si la synopsis parait alléchante, malheureusement en France nous devrons patienter pour obtenir Mulan par la voie légale. Disney a pris la décision de repousser la date de disponibilité en France sans aucune raison.



Pour les autres pays européens, dès le 4 septembre Mulan sera disponible sur les services de vidéo à la demande avec achat/location, mais également sur Disney+ en mode payant. Le tarif sera de 21,99€ partout où Mulan sera disponible.

Si en France on se sent un peu (beaucoup) exclu dans cette décision injuste de Disney, on aura malgré tout un avantage que n'auront pas nos voisins européens. Comme le film arrivera avec un retard conséquent, il sera accessible gratuitement pour l'ensemble des abonnés à Disney+.

Quant à la date de disponibilité en France, c'est là que la question reste sans réponse. Le groupe devrait apporter une visibilité supplémentaire dans les prochaines semaines !

Une chose est sûre, c'est qu'il s'agit d'un joli cadeau aux sites et forums de téléchargement illégal.



