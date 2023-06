Prime Video : The Last of Us ne sera bientôt plus accessible gratuitement

The Last of Us, c'est LA série événement de 2023 qui a passionné les fans du célèbre jeu vidéo de Naughty Dog et qui a généré des tonnes de souscriptions à Prime Vidéo. Alors que cette série est probablement l'une des plus populaires du service de streaming, une mauvaise nouvelle vient de tomber. Amazon a annoncé son intention d'exclure The Last of Us des contenus inclus pour l'intégrer dans le... Pass Warner à 9,99€/mois !

Si vous n'avez pas encore vu

The Last of Us, vous avez encore quelques jours !

L'une des particularités de Prime Video par rapport à Netflix ou Disney+, c'est que vous avez la possibilité de souscrire à des "Pass" qui peuvent vous donner accès à des "contenus premium" qui ne peuvent pas être "inclus" dans le catalogue de Prime Video. Cette stratégie plaît à beaucoup d'abonnés qui trouvent par cette approche une expérience plus complète de Prime Vidéo, cependant, elle apporte aussi des inconvénients comme la disparition soudaine d'une série qui était pourtant incluse gratuitement dans le catalogue depuis janvier 2023 !



Dans une annonce faite aujourd'hui, Amazon a révélé qu'à partir du 15 juillet 2023, la première saison de The Last of Us sera accessible exclusivement à travers le Pass Warner. C'est-à-dire que vous devrez payer votre abonnement Amazon Prime Vidéo et souscrire en supplément au Pass Warner qui coûte 9,99€/mois.

The Last of Us qui est une série produite et crée par HBO a été diffusée de manière "exceptionnelle" sur Prime Video en France, car l'accord entre HBO et OCS s'était terminé quelque peu avant le lancement de la série aux US. Au vu de la très grosse communauté qui souhaitait une version française et accessible légalement, Prime Vidéo a répondu présent comme aucun de ses concurrents ne se portait volontaire.

Pourquoi le Pass Warner

Avoir une série aussi populaire que The Last of Us en exclusivité dans son catalogue coûte très cher en frais de licence. Ajoutons à cela les droits d'auteur aux créateurs et la facture peut très vite s'alourdir. Pour Prime Video, transférer l'accès gratuit à The Last of Us vers un pass payant qui génère des revenus est sans aucun doute une stratégie qui va réduire les coûts.



De plus, cette suite est plutôt logique puisque le Pass Warner rassemble les créations originales de Warner TV et de... HBO. Comme The Last of Us appartient à HBO, il devient évident de le regrouper avec les autres contenus de la chaîne de télévision américaine payante.



Pour ceux qui n'ont pas vu la première saison de The Last of Us, vous avez encore jusqu'au 15 juillet (non inclus) pour enchaîner les épisodes. En ce qui concerne la saison 2, vous n'aurez pas le choix... Il faudra souscrire au Pass Warner, du moins si vous souhaitez passer par la voie légale !

"The Last of Us" quittera Prime Vidéo le 15 juillet pour être exclusivement proposé via le Pass Warner.#TheLastOfUs pic.twitter.com/fwRdKwMqEF — House of TV (@HouseOfTV1) June 26, 2023

