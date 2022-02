iOS 16 ne sera pas en retard cette année

En plus d'avoir partagé la feuille de route d'Apple en termes de Mac sur l'année 2022, Mark Gurman a touché quelques mots des mises à jour logicielles à venir, dont iOS 15.4 et surtout iOS 16. La prochaine évolution majeure sortira bien début juin lors de la WWDC 2022, en tout cas en bêta avant une sortie en septembre pour le grand public. L'an passé avec la pandémie, iOS 15 avait subi plusieurs semaines de retard.

iOS 15.4 : quelle date de sortie ?

La dernière mise à jour d'iOS, la 15.4, arrivera dans quelques semaines à peine. Selon le journaliste américain, tout se passe comme prévu pour une sortie dans la première quinzaine de mars - autour de l'annonce des nouveaux iPhone SE 3, iPad Air 5 et Mac M2 mis à jour. Le keynote est prévu pour le 8 d'après les rumeurs.

iOS 16 : tout se passe comme prévu

De plus, le développement d'iOS 16 se déroulerait de manière assez fluide et, d'après les sources de Gurman, il n'y a eu pas de contretemps jusqu'à présent. Nous avions d'ailleurs listé les appareils compatibles avec iOS 16, plusieurs iPhone et iPad ne seront pas supportés. En attendant de découvrir les nouveautés importantes d'iOS 16 (qu'on peut imaginer avec ce concept), rappelons les améliorations apportées par iOS 15.4. Elles incluent la possibilité d'utiliser Face ID avec un masque, une option tap-to-pay, de nouvelles fonctionnalités de podcast, de nouveaux emojis et surtout Universal Control, qui permet à un appareil de contrôler plusieurs Mac et iPad.



Prochain rendez-vous important : début mars. Apple s'apprête à dévoiler un nouveau téléphone et une nouvelle tablette. La société prévoit de lancer un iPhone SE 3 mis à jour avec la 5G et un processeur plus rapide, un iPad Air 5 qui passerait également à une puce plus rapide A15 et la 5G, ainsi qu'au moins un nouveau Mac. Les produits devraient être dévoilés lors d'une conférence aux alentours du 8 mars, bien qu'Apple n'ait pas encore officialisé la date. Cet événement sera probablement l'un des nombreux événements prévus en 2022, avec le lancement de l'iPhone 14 et de l'Apple Watch Series 8 plus tard dans l'année. Et pourquoi pas, enfin, le casque AR/VR qui a semble-t-il été repoussé à cause de problèmes de surchauffe.