iMovie ajoute des filtres et des bandes-sonores sur iOS et MacOS

Il y a 20 min

Alban Martin

Réagir

En plus d'une mise à jour importante de Final Cut Pro X, Apple a également annoncé des mises à jour d'iMovie pour iPhone, iPad et Mac. iMovie pour iPhone et iPad embarque de nouveaux filtres, 25 nouvelles bandes sonores et plus encore. iMovie sur Mac a également ajouté de nouveaux filtres ainsi qu'une intégration améliorée avec iMovie pour iOS. De quoi travailler plus confortablement entre ses appareils préférés.

iMovie s'offre trois filtres et 25 bandes son

Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, iMovie propose trois nouveaux filtres qui donnent aux vidéos «un aspect dessiné à la main». Il existe également 25 nouvelles bandes sonores à choisir pour embellir ses créations. Le tout est accompagne d'une variété de corrections de bogues et d'améliorations des performances.



Voici les notes de publication de la mise à jour iPhone et iPad d'iMovie :

Créez des vidéos sorties tout droit d’une bande dessinée avec trois nouveaux filtres : BD, BD mono et Encre.

Choisissez parmi 25 nouvelles bandes-son rythmées, décontractées ou sentimentales qui s’adaptent automatiquement à la longueur de votre film.

Le visualiseur se met désormais à jour correctement après la duplication d’une photo dans la timeline.

La fonction Rétablir est désormais plus fiable lors du montage d’une bande-annonce.

Les performances et la stabilité ont été améliorées.

Télécharger l'app gratuite iMovie



Sur Mac, iMovie a ajouté cinq nouveaux filtres en plus de la prise en charge de l'importation de projets iOS avec les nouveaux filtres susmentionnés. Voici les notes de publication de la mise à jour iMovie pour Mac d'aujourd'hui :

5 nouveaux filtres vous permettent de donner un aspect dessiné à la main à vos films : Bande dessinée, Bande dessinée mono, Bande dessinée vintage, Bande dessinée sépia et Encre ;

Importez des projets iMovie pour iOS avec la prise en charge des filtres Bande dessinée, Bande dessinée mono et Encre ;

Amélioration de la stabilité générale.

Télécharger l'app gratuite iMovie