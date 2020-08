Tim Cook : un don de 5 millions de dollars en actions à une association

Corentin Ruffin

Belle petite action de la part de Tim Cook ! La semaine dernière, le PDG d'Apple qui fête ses 9 ans sur son siège, a fait un don à hauteur de 5 millions de dollars à une association de bienfaisance.



En effet, selon un dossier de la SEC (Securities and Exchange Commission) venant d'être partagé, l'homme a fait ce geste au travers d'actions Apple à un organisme dont on ne connaît pas le nom.

Tim Cook fait un don à hauteur de 5 millions de dollars

Selon un nouveau rapport publié par la SEC (Securities and Exchange Commission), Tim Cook aurait donc fait un don comprenant 10 715 actions d'une valeur de 5,4 millions de dollars.



Si on ne sait pas à qui ce geste a été fait, on sait qu'il s'agit d'un organisme de bienfaisance... Il faut dire que chaque année, en août, le PDG fait don d'environ 5 millions de dollars d'actions à des associations caritatives.



En août 2015, l'homme avait déclaré qu'il avait l'intention de donner la grande majorité de sa richesse à divers organismes avec une «approche systématique de la philanthropie».



Il faut dire que Cook continue de détenir 837 374 actions Apple d'une valeur de 422 millions de dollars.



