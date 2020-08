Facebook lance une nouvelle section shopping

Pour le moment, ce nouvel onglet n'est disponible qu'en test aux États-Unis, suite à un lancement similaire sur Instagram en juillet dernier. Le réseau social publie également de nouveaux outils pour les entreprises, permettant de mieux contrôler l'apparence de leur vitrine numérique. Pour finir, et par solidarité, Facebook «renonce aux frais de vente pour les entreprises jusqu'à la fin de l'année». Source

Aujourd'hui, nous lançons Facebook Shop, un nouvel endroit pour découvrir des entreprises et acheter des produits dans l'application Facebook. La boutique Facebook permet aux gens de trouver facilement des produits d'entreprises qu'ils aiment, d'en découvrir de nouvelles et de faire des achats, le tout au même endroit.

Il y a du nouveau au sein de l'application Facebook (v284.0, 435 Mo, iOS 10.0), du moins aux États-Unis, avec le lancement d'une nouvelle section shopping. En effet, les développeurs du réseau social travaillent depuis plusieurs mois sur de nouvelles fonctionnalités permettant de faciliter les achats en ligne et de faire face aux restrictions dues au coronavirus et au confinement. Ainsi, avec l’onglet Shop, le site web de Mark Zuckerberg offre aux clients la possibilité de trouver des produits de marques qu'ils aiment, tout en en découvrant de nouvelles.

