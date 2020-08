Mediapro (Téléfoot) signe un nouvel accord avec Free

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

1

Il y a quelques mois, un nouvel acteur est arrivé en France pour diffuser du football : vous avez sans doute entendu parler de Mediapro, groupe audiovisuel espagnol. Ces derniers, en mettant plus d'un milliard d'euros, ont gagné les droits de diffusion de la Ligue 1.



Seulement, pour la diffusion, ils ont mis en place un partenariat avec TF1 pour donner un nouvel élan à Téléfoot. La célèbre émission a désormais le droit à sa chaîne et son application mobile, permettant d'accéder aux prochains matchs.



La belle nouvelle, c'est qu'après Bouygues Télécom et SFR, c'est au tour de Free de signer un accord.

Mediapro signe un partenariat avec Free

L’opérateur de Xavier Niel peut se frotter les mains : ces derniers viennent de trouver un accord avec le nouveau diffuseur du championnat français, Mediapro.



Au travers de la nouvelle chaîne Téléfoot, les abonnés Freebox ADSL et Fibre pourront voir les matchs de notre beau championnat. Selon le communiqué, la chaîne pourrait être disponible “dès ce week-end sur les Freebox.



Du côté des tarifs, Mediapro propose une offre à 14.90 euros par mois, sans engagement, donnant accès à la Ligue 1 et à la Ligue 2.

Télécharger l'app gratuite TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT