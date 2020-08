Nouveau sur iOS 14 : Notes et photos sur les POI dans Apple Plans

Le service de cartographie made in Apple nommé Plans, continue sur sa lancée avec toujours plus d'ajouts d'options et de nouveautés en tous genres. Cette fois c'est la bêta d'iOS 14 qui nous en apporte une.

Plans dans le rétroviseur de Google Maps

Dans notre quotidien, nous connaissons tous Google Maps et Waze, qui sont les maîtres en matière de GPS. Apple, qui compte bien approfondir son propre écosystème dans tous les domaines, s'est lancé il y a maintenant plusieurs années avec son propre service de cartographie. Au fil du temps, le service s'est grandement rapproché de la concurrence et avec ces nouveautés qui ne devraient plus tarder, Plans fait encore un grand pas en avant.

Partage d'avis sur certains lieux fréquentés

Certains utilisateurs utilisant la bêta 6 d'iOS 14, ont remarqué un chagement majeur dans Plans. Il est désormais possible de "noter", juger une enseigne afin de donner votre avis. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, on peut mettre un pouce vers le haut ou vers le bas pour donner un avis positif ou négatif sur le lieu en question. Petite subtilité intelligente, vous aurez remarqué qu'en dessous, il apparaît les termes produits et services. C'est là que ce système prend tout son sens car par exemple, vous pouvez très bien aller dans un restaurant, bien manger mais tomber sur un serveur exécrable. Et bien grâce à cette fonction, vous pourrez faire la différence entre l'un et l'autre.







Partage de photos

Apple en a aussi profité pour ajouter un système où l'on peut nous-mêmes ajouter des photos du lieu en question. Elles seront bien évidemment en premier lieu envoyées au service d'Apple, vérifiées, et par la suite ajoutées.



Encore un peu de patience, cela devrait bientôt arriver.



N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes plutôt Plans, Waze ou Google Maps ?



