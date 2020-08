L'iPhone 12 sans chargeur ni écouteurs se confirme

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

27

Il y a quelques semaines nous avons vu les premières rumeurs qui affirmaient que pour les iPhone 12, Apple livrerait ses nouveaux smartphones sans chargeur ni écouteurs. Apple a même fait un sondage pour savoir ce que vous avez fait du chargeur de votre ancien iPhone. Les indiscrétions à ce sujet semblent se confirmer une fois de plus...

Les iPhone 12 auront le chargeur et les écouteurs à part

Avec les quatre modèles d'iPhone 12 qui sortiront dans un mois environ, Apple devrait supprimer le chargeur et les écouteurs afin de faire des économies. Bien évidemment, ce n'est pas pour augmenter sa part de marché, mais pour éviter d'augmenter le prix final des iPhone qui seront déjà bien chers.

D'après les rumeurs, l'écran OLED et l'intégration du modem 5G ont fait exploser le coût de fabrication des iPhone 12. Pour éviter que le prix de commercialisation soit encore plus abusif qu'il l'est déjà, la meilleure solution qu'aurait trouvé la firme de Cupertino, c'est d'enlever les accessoires qui ne sont plus indispensables. Ainsi qu’en réduisant la batterie.

Apple a conclu deux choses pour en arriver à une telle décision :

Le chargeur : Beaucoup de personnes conservent celui de leur iPhone de précédente génération. Le nouveau est mis dans le placard et n'est pas utilisé.

: Beaucoup de personnes conservent celui de leur iPhone de précédente génération. Le nouveau est mis dans le placard et n'est pas utilisé. Les écouteurs : Aujourd'hui les consommateurs investissent de plus en plus dans des écouteurs sans fil ou des casques audio, les écouteurs sont comme le chargeur, abandonné dans le placard !

Tout le monde n'est pas concerné par cela, du coup ceux qui auront besoin du chargeur et des écouteurs devront l'acheter en supplément lors de la commande de leur iPhone en ligne ou lors de l'achat en Apple Store. On imagine que Apple briefera bien ses vendeurs quant à la nécessité de proposer le chargeur et les écouteurs.

Avec ces deux accessoires en moins, le prix final serait équilibré et serait identique à celui des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Si on reparle de cette rumeur aujourd'hui, c'est parce que le cabinet taïwanais TrendForce affirme qu'il est impossible que Apple conserve le chargeur et les écouteurs tout en maitrisant le prix des iPhone 12. Les analystes expliquent que laisser les accessoires pourrait faire flamber le prix final et dissuader des millions de consommateurs d'investir dans les iPhone 12.



Ce qui pourrait bloquer pour Apple, c'est qu'en France le gouvernement a mis en place (il y a de nombreuses années) une loi qui oblige les constructeurs de smartphones à inclure une paire d'écouteurs dans le pack. Cela a été mis en place pour protéger les consommateurs pendant les appels, en effet il est toujours mieux pour la santé de passer des appels avec des écouteurs plutôt que le téléphone collé à son oreille.