Make More Views : le nouveau jeu de Cyprien est là

Si vous suivez l'actualité de certains Youtubers, vous n'êtes pas sans savoir que l'un des plus importants en France, Cyprien, travaillait depuis plusieurs mois sur son nouveau jeu mobile.



La bonne nouvelle, c'est que celui-ci est finalement disponible : portant le nom de Make More Views (v1.0.5, 161 Mo, iOS 11.0), celui-ci reprend le concept de simulation de vie de créateur.



Seulement, les développeurs et Cyprien ont eu l'idée de mettre en place une notion d'idle-clicker. Voici la vidéo de présentation :

Make More Views : la vie derrière Youtube

Internet est au bord de l’effondrement, pour le sauver une seule option : relancer la production de vidéos ! Partez à la conquête d’abonnés en créant et gérant vos chaînes gaming, lifestyle ou science. Répondez aux commentaires de vos viewers et accumulez des milliards de views !

Votre but, vous l'aurez compris, c'est de devenir l'influencer le plus populaire dans l'un des domaines que vous souhaitez : Gaming, Lifestyle, Science…



Pour ce faire, vous aurez des petits objectifs, des taps sur l'écran pour accélérer vos missions et des mini-jeux à remplir, mais également la possibilité de ne rien faire et d'attendre un certain temps pour récupérer vos gains.



Plus vous posterez de vidéos, plus vous gagnerez en popularité, et vous pourrez recruter des personnes pour vous aider. Bien sûr, tout est personnalisables : votre look, votre setup et votre pièce de tournage.



Le jeu est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés.

