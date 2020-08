Moto G9 Play : grande batterie et petit prix

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

3

Quelques mois après l'arrivée du Moto G8, Motorola continue sur sa lancée et dévoile le Moto G9 Play. Une grande batterie et un petit prix sont les atouts principaux de ce nouveau modèle. Découvrons ensemble les caractéristiques de ce produit à moins de 200€

Un nouveau smartphone entrée de gamme chez Motorola

Par commencer, oubliez les smartphones premium avec des performances dingues. Ici on parle bien d'un smartphone d'entrée de gamme, qui cherche à séduire par ses caractéristiques bien évidemment, mais surtout par son prix très faible.

Caractéristiques principales du G9 : batterie et processeur

Au niveau des caractéristiques, le G9 se dote d’un écran LCD de 6,5 pouces et d’une résolution de 1600 x 720 pixels en format 20:9. À ses côtés, viennent s’ajouter un processeur Snapdragon 662 (processeur d'entrée de gamme), une puce graphique GPU Adreno 610, 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage interne extensible via une carte MicroSD (jusqu’à 512 Go).

L'autre atout principal sur lequel a misé la marque américaine est une batterie de 5 000 mAh, capable de lui fournir jusqu’à deux jours d’autonomie en utilisation mixte assure la marque. Côté recharge, les utilisateurs auront le droit à un chargeur de 20 W, alors que la capacité de recharge du téléphone atteint les 15 W maximum.



Photos

Au niveau de la photo, le G9 Play embarque tout de même un triple capteur à l’arrière : principal de 48 mégapixels, puis 12 mégapixels (f/1.7) et 2 mégapixels (f/2.4). À l’avant, une caméra de 8 mégapixels (f/2.2) vient se placer dans l’encoche en forme de goutte d’eau au centre de l'écran.

Autres

Motorola a également ajouté un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière, un bouton latéral pour accéder rapidement à Google Assistant, une sortie USB Type-C (qu'on attend toujours sur les iPhone au passage), deux microphones et une prise jack 3,5 mm qui comblera ceux qui sont encore réticents aux écouteurs bluetooth. Pour finir, il pèse 200 grammes et affiche les dimensions suivantes : 165,21 x 75,73 x 9,18 mm

Prix et date de lancement du G9

À sa sortie, le produit bénéficiera d’Android 10 combiné à la surcouche logicielle My Ux. Le Motorola G9 Play sera lancé début septembre 2020 (coloris Saphir Bleu) au prix de 189,99 euros. Un argument de poids qui devrait séduire les petits budgets ou ceux qui cherchent un téléphone simple et intéressant.