Netflix a refusé de racheter le réseau social TikTok

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Soit-on encore parler de l'affaire TikTok aux États-Unis ? Le réseau social est sous le cyclone du gouvernement américain : accusés de faire de l'espionnage, les hommes de Trump souhaitent la voir disparaître du pays.



Ainsi est née la décision de la suppression de l'application de l'App Store et du Play Store, tout en offrant une petite porte de sortie. En effet, les États-Unis ont laissé le délai de 90 jours pour trouver un acheteur américain et ainsi sauver TikTok.



Ces derniers sont alors entrés en contact avec plusieurs gros acteurs, dont Netflix, qui n'a pas voulu négocier.

TikTok et Netflix : mariage impossible ?

Outre les négociations avancées avec Microsoft, TikTok a cherché à vendre la partie américaine de son réseau social à d'autres firmes du pays.



On retrouve ainsi les noms d'Oracle et de Twitter, mais également celui de Netflix, célèbre plateforme de streaming. Ces derniers affirmant avoir été approchés pour « évaluer son intérêt dans un accord commercial » concernant ses activités aux États-Unis.



Seulement, le géant de la vidéo n'a pas semblé être intéressé et à tout simplement envoyé balader l'offre... Il faut dire que la dette de Netflix s'élève autour des 13,5 milliards de dollars, ce qui les empêche d'effectuer tout rachat.



