Ninja Chowdown : le nouveau jeu d'Abylight verra le jour cet automne

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Le studio Abylight S.L. s'est fait connaître grâce à plusieurs jeux dont Cursed Castilla et The Curse of Issyos, avant d'exploser grâce à un certain Hyper Light Drifter (que nous avions testé à l'époque).



Il faut savoir que les développeurs viennent d'annoncer leur nouveau projet, prévu pour sortir dès cet automne : portant le nom de Ninja Chowdown, ce dernier a rencontré un véritable succès durant sa campagne Kickstarter.



Bien que l'on parle d'un mix entre Ninja et donuts, le jeu a l'air fort prometteur. Sa bande-annonce :

Ninja Chowdown : des ninjas et des donuts

Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessus, Ninja Chowdown reprend le concept de runner, tout en apportant quelques excentricités. Haut en couleur, celui-ci amène de la fantaisie en proposant de contrôler un Ninja gourmand qui se défend avec des donuts.



Prévu pour iOS, Android et PC, Abylight a fait appel a Dummy Dojo pour offrir la meilleure expérience possible sur l'App Store. Abylight a confirmé que la version iOS aura un support de rétroaction haptique, des réalisations Game Center, et qu'elle prend en charge les langues anglaise, espagnole, française, italienne, allemande, russe, turque et portugaise.



Le jeu sera disponible gratuitement cet automne, mais contiendra un achat intégré pour supprimer la publicité.