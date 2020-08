Samsung dévoile le prix du Galaxy Z Fold 2 par erreur

Il y a 3 heures

Alban Martin

Présenté en même temps que le Note 20 et les écouteurs Galaxy Buds Live, le Galaxy Z Gold 2 aura sa propre conférence la semaine prochaine. Détaillé, le smartphone pliant dévoilera ses caractéristiques dont son prix. La première version coûtait 2040€, la seconde devrait être un peu plus abordable.

Le Galaxy Z Fold 2 un peu moins cher

Décidément, c'est encore une gaffe de Samsung qui dévoile une information importante. Le tarif du Galaxy Z Fold 2 a en effet été affiché quelques heures sur le site UK à 1799 livres. Retiré par la suite, il permet de comparer la différence de prix entre le Galaxy Fold et le Galaxy Z Fold 2. L'an passé, le coréen vendait son premier téléphone pliable à 1899 livres, c'est donc une baisse d'un peu plus de 5% même si la version affichée ici est doté de 256 Go de stockage contre 512 sur le premier modèle.



Du coup, si on fait la conversion en euros, le prochain haut de gamme de Samsung se vendra environ 1999€, soit légèrement moins que le précédent.



Reste à attendre les informations officielles lors du Unpacked du 1er septembre.



Voici la fiche technique connue à date :