Comment watchOS 7 va booster les Apple Watch

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

2

WatchOS 7 est l'une de ces mises à jour logicielles qui permettent à votre Apple Watch de regagner une seconde jeunesse sans passer à un nouveau modèle. Des améliorations subtiles du fonctionnement des applications sur watchOS 7 contribuent à cet effet. Il s'agit notamment des modifications apportées à la gestion du dock et à Apple Pay sur tous les modèles d'Apple Watch compatibles avec watchOS 7 et à l'affichage permanent sur l'Apple Watch Series 5.



Depuis la première bêta de watchOS 7, on constate en effet un gain de réactivité notable à l'utilisation, qui donne l’impression d’avoir une nouvelle montre !

Pourquoi watchOS 7 est deux fois plus rapide

L'écran est toujours prêt

L'Apple Watch Series 5 est le premier modèle de montre de la firme à proposer un affichage permanent, le always-on. Les modèles précédents éteignent l'écran pour économiser la batterie, mais une nouvelle fonctionnalité dans l’Apple Watch Series 5 maintient l'écran allumé sans vider la batterie. C'est possible grâce à une dalle LPTO qui se rafraîchit qu'une fois par seconde quand il est en mode passif.



En effet dans watchOS 6, l'Apple Watch Series 5 a deux états d'affichage : un mode actif comme sur tous les modèles d'Apple Watch et un mode de repos qui assombrit l'écran et abaisse le taux de rafraîchissement. Le souci, c'est que pour repasser en actif, il faut une action utilisateur : lever le poignet, appuyer sur l'écran ou la couronne. De ce fait, si vous appuyez sur une complication sur la montre, il faudra un deuxième tap pour lancer l'app en question.



À partir de la version bêta de watchOS 7, l'Apple Watch Series 5 vous permet désormais de lancer des applications à partir de complications sur le cadran de la montre, même lorsque l'écran est passif. Cela peut sembler un changement extrêmement subtil, mais l'impact sur la réactivité de la montre est significatif.



Concrètement, watchOS 7 élimine le besoin de déterminer si le cadran de la montre est «éveillé» ou «endormi». Outre les complications directement accessibles, on note la même réactivité sur les gestes pour affiche le centre de notifications, le centre de contrôle ou même changer de cadrans.

Le multitâche aussi

Le firmware watchOS 7 accélère également le Dock pour le lancement d'applications récemment utilisées ou préférées lorsque vous cliquez sur le bouton latéral.



C'est parce qu'il donne maintenant la priorité au lancement du Dock en un seul clic plutôt que d'attendre d'interpréter un deuxième clic pour activer Apple Pay. Le résultat est une animation visuelle légèrement moins léchée lorsque vous double-cliquez pour lancer Apple Pay, mais vous gagnez de précieuses secondes au quotidien.



Les ingénieurs d'Apple ont donc rusé pour accélérer sensiblement l'expérience avec des apps ou des fonctionnalités qui se lancent plus vite que jamais. De petits changements pour de grands effets !

Une version à installer d'urgence

Reste désormais à installer watchOS 7 sur votre Apple Watch, que vous ayez une Series 3, Series 4 ou Series 5, vous sentirez la différence !



La version finale arrivera à l'automne, certainement fin septembre avec l’Apple Watch 6 dont on dit qu’elle inaugurera un capteur de taux d’oxygène dans le sang, et un nouveau processeur S6 plus puissant.