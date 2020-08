iPhone 12 : une estimation en baisse pour les expéditions

Alexandre Godard

Les expéditions mondiales d'iPhone 12 devraient être en baisse au second semestre 2020 selon une étude réalisée par Digitmies. Cette estimation négative est principalement liée à la pandémie du coronavirus mais aussi aux problèmes qu'Apple a en ce moment sur le plan juridique.

5 millions de moins que l'iPhone 11

Les expéditions mondiales d'iPhone 12 devraient totaliser 63 à 68 millions d'unités au second semestre 2020. Selon cette étude, pas moins de 5 millions d'expéditions en moins sont prévus pour l'iPhone 12 en comparaison avec l'iPhone 11. Cette estimation largement revue à la baisse, vous l'aurez compris, est liée à la pandémie du coronavirus. Il y a pas si longtemps, on parlait d'une sortie de l'iPhone 12 retardée de 4 à 6 semaines pour cette année.



Il faut noter que par exemple, à l'heure actuelle, beaucoup d'américains sont toujours dans l'attente de leurs allocations chômage, ce qui par conséquent, réduirait forcément le nombre d'iPhone vendus. Autre exemple, la suppression de l'application WeChat de l'App Store pourrait là aussi impacter la vente d'iPhone.



Cela ne reste qu'une estimation bien évidemment, mais vous l'aurez compris la sortie de l'iPhone 12, entre problèmes juridiques, retard de production liée au coronavirus et obligation de supprimer des applications de leur App Store, sera une sortie d'iPhone pas comme les autres. De notre côté, on pressent d'avance que la sortie de cette gamme d'iPhone va comme à son habitude faire un carton quoi qu'il arrive.



