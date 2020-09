AirPods 3 : les écouteurs se confirment pour 2021

Si vous comptiez sur la sortie de la 3ème génération d'écouteurs sans fil d'Apple pour enfin craquer, sachez qu'il vous faudra patienter encore un peu. Si de multiples sources l'affirmaient déjà, c'est Digitimes qui confirme également une sortie de la troisième génération d'AirPods pour 2021. Selon nos confrères, Inventec aurait autour de 20% de la production des produits, tandis que Luxshare et Goertek s'occuperaient du reste de la fabrication des écouteurs sans fil. Concernant les rumeurs, le nouveau modèle devrait s'approcher esthétiquement de la version Pro, mais ne bénéficiera pas des avantages de la version premium. Toujours selon l'article, Apple travaille justement sur la deuxième version des AirPods Pro, qui devraient également voir le jour en 2021, mais durant le second semestre. Source

Alors que la troisième génération de AirPods, sans compter les AirPods Pro, était censée voir le jour en 2020, il semblerait que sa date de sortie se confirme pour l'année prochaine. En effet, si les rumeurs étaient de plus en plus nombreuses à indiquer 2021, c'est au tour de Digitimes de confirmer la nouvelle. Selon eux, il faudra donc se montrer encore un peu patient puisque le nouveau modèle verra le jour au cours du premier semestre.

