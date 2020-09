Apple TV+ : Pour Noël, retrouvez un programme inédit avec Mariah Carey

Mariah Carey et Noël c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Pour cette fin d'année sur Apple TV+, vous retrouverez l'artiste dans un programme original qui s'appellera "Mariah Carey's Magical Christmas Special". Découvrez le contenu de ce programme dévoilé dans l'Apple TV+ Press.

Des invités surprises

Un événement comme celui-ci se prépare longtemps à l'avance. Apple va nous proposer pour les fêtes de fin d'année un programme exclusif avec Mariah Carey, mais aussi de nombreux autres artistes qui seront les invités du programme. Apple explique dans son communiqué :

La nouvelle émission spéciale devrait être présentée dans la foulée du 25e anniversaire de l'hymne emblématique des fêtes n°1 de Carey, «All I Want For Christmas Is You», et mettra en vedette l'icône légendaire Carey et une sélection de vedettes d'apparitions d'invités surprises, dans un voyage de vacances magique pour animer l'esprit de Noël à travers le monde.

Dans cette création originale, vous retrouverez de la musique, de la danse et de l'histoire animée. Ce nouveau concept sur Apple TV+ sera plus une émission/documentaire avec Mariah Carey aux commandes.

Ce programme exclusif sera dirigé par Hamish Hamilton, lauréat du BAFTA Award (Oscars, spectacle de mi-temps du Super Bowl, cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Londres).



Apple TV+ est disponible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, mais sans engagement.