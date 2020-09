Fortnite avec raytracing et DLLS 2.0 bientôt disponible sur PC

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

2

Lors de la conférence Nvidia qui s'est déroulée il y a quelques heures, nous avons appris une nouvelle qui devrait faire plaisir à plus d'un joueur Fortnite. Le jeu développé par Epic Games va devenir compatible raytracing et DLSS 2.0 sur PC grâce aux cartes graphiques GeForce RTX.

GeForce RTX = ray tracing sur Fortnite !

À l'occasion de sa conférence de ce soir, NVIDIA a logiquement parlé de ses technologies à venir, mais aussi des actuelles. Le ray tracing et le DLSS 2.0 vont ainsi bientôt devenir compatibles avec un autre titre incontournable du moment, quelques mois après que Minecraft ait adopté ces mêmes techniques.

L'heureux élu n'est autre que Fortnite, le Battle Royale qui passionne toujours des millions de joueurs sur de nombreuses plateformes, sauf iOS et MacOS depuis la suppression par Apple. Les joueurs PC dotés de cartes graphiques GeForce RTX vont pouvoir afficher leur partie avec des lumières, ombres, illuminations globale et occlusion ambiante boostées par le ray tracing, et profiter du lissage du rendu du Deep Learning Super Sampling.

La date à laquelle ces technologies seront compatibles avec Fortnite sur PC n'a cependant pas encore été dévoilée, mais une bande-annonce nous permet de les apprécier en action. Le résultat est bluffant !



Voici le trailer que Nvidia a diffusé pendant sa conférence :