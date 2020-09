Une nouvelle Apple TV avec une télécommande compatible Localiser

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

7

Apple travaille sur une nouvelle version de l'Apple TV qui comprend une télécommande améliorée et notamment le support de Localiser, d’après Bloomberg. Cette annonce fait partie d’un rapport plus large sur les plans de lancement de produits d'Apple à l'automne comme l’Apple Watch 6, le HomePod Mini ou encore le casque AirPods Studio.

Une nouvelle Apple TV 4K

Selon plusieurs rumeurs, Apple travaille sur une mise à niveau de l’Apple TV‌ 4K depuis un certain temps, et on pense que l'appareil pourrait être lancé au début de 2021.



Outre un processeur plus rapide pour les jeux (Apple Arcade notamment), la mise à niveau de l’Apple TV devrait inclure une télécommande repensée, ce que nous avons déjà entendu dans les rumeurs précédentes. La nouvelle télécommande aurait notamment une fonctionnalité similaire à Localiser mon iPhone, ce qui faciliterait la recherche d'une zapette perdue dans la maison.



C’est à peu près tout sur la future Apple TV, sauf qu'elle pourrait être livrée avec des options de stockage de 64 et 128 Go, au lieu des versions 32 et 64 Go actuelles. Certaines fuites évoquaient également un mode enfant pour un meilleur contrôle parental.



Qui attend une nouvelle Apple TV parmi vous ? Pour quelles raisons ?



Source