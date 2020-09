App Store : les prix évoluent au Mexique, Turquie, ... (presque en France)

Medhi Naitmazi

Apple a commencé aujourd'hui à informer les développeurs des changements de prix à venir sur l'App Store dans plusieurs pays en raison des changements de taxes, les prix des applications et des achats intégrés étant affectés dans quatre pays, alors que dans quatre autres, Apple absorbe les modifications.



La France est (presque) concernée

Les prix de l’App Store évoluent au Chili, au Mexique, en Arabie saoudite et en Turquie en fonction de la TVA.

Chili : nouvelle taxe sur la valeur ajoutée de 19%

Mexique : nouvelle taxe sur la valeur ajoutée de 16%

Arabie saoudite : augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée de 5% à 15%

Turquie : nouvelle taxe sur les services numériques de 7,5% (en plus de la taxe sur la valeur ajoutée existante de 18%)

Selon Apple, les développeurs verront le produit des ventes de l'App Store ajusté en conséquence, le chiffre d'affaires étant calculé sur la base du prix hors taxe.

Les revenus de l’App Store‌ seront également ajustés en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni en raison de modifications fiscales, bien que les prix de ‌App Store‌ ne changent pas pour les clients. Les développeurs auront une marge plus petite.

Allemagne : taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 19% à 16%

France : Nouvelle taxe sur les services numériques de 3% (en plus de la taxe sur la valeur ajoutée existante de 20%)

Italie : nouvelle taxe sur les services numériques de 3% (en plus de la taxe sur la valeur ajoutée existante de 22%)

Royaume-Uni : nouvelle taxe sur les services numériques de 2% (en plus de la taxe sur la valeur ajoutée existante de 20%)

Les développeurs peuvent télécharger des grilles de tarifs mis à jour à partir du site des développeurs Apple pour se préparer aux changements à venir. De plus, les éditeurs d’apps et de jeux peuvent modifier les prix des applications, des abonnements et des achats intégrés, ou peuvent choisir de conserver les prix pour les abonnés existants, s'ils le souhaitent.



Apple affirme que les changements de prix seront mis en ligne «dans les prochains jours».