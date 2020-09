App Store : La Russie veut plafonner la commission à 20%

Il y a 51 min

Julien Russo

1

C'est l'une des volontés du législateur russe, un nouveau projet de loi a été soumis mardi dernier en Russie concernant la commission que se réservent Apple et Google sur leur store. En effet, la Russie juge que la commission de 30% des deux entreprises californienne est bien trop élevée et que cela doit être plafonné.

La fin des 30% sur l'App Store russe ?

Apple n'est pas capable d'être raisonnable ? Alors on va l'obliger à l'être. Voici comment on réfléchit en Russie quand il s'agit de protéger les développeurs russes.

Selon un rapport de Reuters, un projet de loi devrait prochainement être mis en place pour plafonner à 20% la commission d'Apple et de Google sur les achats d'applications et les achats intégrés sur l'App Store et le Google Play. Une nouvelle qui doit enchanter les développeurs qui n'osent pas s'exprimer comme Epic Games (de peur de représailles), mais qui doit énerver les deux entreprises californiennes. En effet, la commission de 30% génère énormément d'argent et perdre 10% va forcément engendrer des pertes conséquentes, surtout que la Russie représente une part importante pour Apple et pour Google.

Le projet de loi, soumis à la chambre basse du parlement russe par le législateur Fedot Tumusov, stipule que les commissions sur la vente des demandes doivent être plafonnées à 20%. Apple perçoit actuellement une commission de 30% sur les ventes dans son App Store.

Fedot Tumusov a également expliqué sur les réseaux sociaux que réduire la commission et avoir la possibilité de proposer des produits aux utilisateurs est une opportunité de croissance pour les développeurs informatiques. Ce qui (il faut l'avouer) n'est pas complètement faux...

Le projet de loi ajoute également un autre point important, Apple et Google devront verser un tiers de leurs commissions à un fonds de formation spécial en informatique.

Pour l'instant, le projet de loi n'a pas encore été adopté, mais nous devrions avoir de nouvelles informations assez rapidement. Si cela venait à être appliqué, la Russie serait le premier pays à mettre en place un plafonnement sur la commission des deux plus grosses boutiques d'applications dans le monde.



Il ne fait aucun doute que si ce projet de loi sort aujourd'hui, c'est suite au coup de buzz d'Epic Games qui a volontairement fraudé l'App Store pour contester la commission de 30%. Microsoft a soutenu le créateur de Fortnite dans cette démarche et Facebook a aussi essayé d'en parler publiquement avant que Apple fasse taire le réseau social de Mark Zuckerberg.