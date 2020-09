Beankind : un jeu d’expérimentation sociale lancé le 24 septembre

Guillaume Gabriel

L'avènement des jeux mobile a eu le mérite de nous faire connaître quelques perles, de faire vivre de véritables rêves à de petits studios indépendants, mais également de faire place à l'originalité.



Bien que les titres présents sur l'App Store se multiplient, certains développeurs essayent toujours de se démarquer de ses prédécesseurs. C'est en sortant des genres communs que Frosty Pop va tenter de séduire un large public.



Avec la future sortie de Beankind by Ketnipz (v1.0, 0 Mo, iOS 13.0), le studio s'essaye dans le jeu d’expérimentation sociale.

Beankind by Ketnipz : diffusez des Love Taps

Le studio Frosty Pop s'est fait connaître grâce à des titres comme Le Grand Plongeon, Deck 'Em! ou encore Puff. Les développeurs reviennent avec une nouvelle idée, quelque peu spéciale : un nouveau projet du nom de Beankind et qui a été créé en collaboration avec le célèbre artiste Instagram et star des médias sociaux Harry Hambley, mieux connu sous le nom de Ketnipz.



Celui-ci s'est notamment fait découvrir grâce à ses bandes dessinées mettant en vedette son personnage extrêmement adorable, The Bean, qui cherche à répandre des messages positifs dans le monde entier.



C'est pour cela que Frosty Pop et Ketnipz voulaient créer quelque chose de «doux, gentil et plein de positivité» qui puisse aider à surmonter les épreuves de cette année 2020.



On parle donc d'un jeu de clicker dont le but est d'envoyer des "Love Taps" dans le monde en appuyant simplement sur votre écran avec pour objectif d'atteindre les 43 billions.



Plus vous faites de taps, plus vous accumulez de points à échanger contre des objets permettant de décorer votre "chambre". Le jeu est totalement gratuit et sortira le 24 septembre.

