Rumeur : Finalement pas d'Apple Watch Series 6 ce mois-ci

Il y a 4 heures (Màj il y a 51 min)

Julien Russo

Il y a quelques jours encore les rumeurs dévoilaient une annonce et une commercialisation de l'Apple Watch Series 6 courant le mois de septembre. Malheureusement, le spécialiste des indiscrétions autour des produits Apple (L0vetodream) affirme que ses sources lui ont confirmé qu'il n'y aura pas une nouvelle génération d'Apple Watch pour la rentrée.

Un retard de l'Apple Watch Series 6 ?

Ça vient de tomber en pleine après-midi, on vient d'apprendre avec une (grande) déception qu'il y a très peu de chance (voire quasiment aucune) que Apple annonce et commercialise une Apple Watch Series 6 d'ici les prochaines semaines. On aurait pu penser que la firme de Cupertino allait profiter de son Apple Event pour les iPhone 12, mais finalement ce ne serait pas le cas.

L'information provient de L0vetodream qui a tweeté il y a quelques heures une phrase simple et claire : "Pas de montre ce mois-ci".

Il se pourrait donc que la firme de Cupertino ait rencontré une difficulté sur les chaines de productions (ou avec ses fournisseurs) qui aurait conduit à un retard du lancement. Bien évidemment, comme l'Apple Watch Series 6 n'est pas attendu chaque année à la même période (comme les iPhone), Apple préfèrera ne pas se prononcer à ce sujet si c'est le cas.

Ce tweet de L0vetodream vient contredire celui de Jon Prosser qui affirmait il y a quelques jours que l'Apple Watch Series 6 était dans les starting-blocks prête pour un lancement imminent.

Nous devrions prochainement avoir des informations officielles, pour rappel l'annonce de la date du keynote d'Apple ne devrait plus tarder.