Sakura Kakumei : l'incontournable franchise SEGA de retour sur iOS

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Sakura Kakumei fait son retour à travers un trailer. La célèbre franchise SEGA compte faire un retour triomphal avec une version mobile et notamment un nouveau moteur 3D.

Un retour sur mobile pour Sakura Wars

Longtemps culte au Japon (et notamment sur Dreamcast) la franchise Sakura Wars n’a pas franchi avec brio l’étape de la PS4. La cause principale, un moteur de jeu totalement dépassé et des mécaniques de gameplay un peu vieillissantes.

SEGA tente donc de rajeunir sa licence RPG avec Sakura Kakumei, une titre mobile qui situe son action en 2011, soit 7 décennies après les évènements du dernier Sakura Wars sur PS4. Le premier teaser n'en montre pas beaucoup, si ce n’est justement un moteur 3D qui semble rafraichi. Sakura Kakumei sera disponible le 28 octobre prochain dans l’App Store japonais et sur le Google Play japonais en modèle free-to-play.



À noter que si cette franchise est cultissime au Japon, il est peu probable que cette version mobile arrive jusqu’en Europe au vu de la faible popularité de la licence hors du Japon. Sur un malentendu…