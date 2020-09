Facebook Messenger limite aussi les transferts de messages

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Messenger de Facebook la joue comme WhatsApp (de Facebook). Après la populaire messagerie verte, c'est l'outil de discussion du réseau social qui veut limiter la propagation des fake news en plafonnant le nombre de destinataires lors d'un transfert de messages.

Messenger limite à 5 personnes les transferts

Facebook Messenger reprend donc la même idée vue su WhatsApp en limitant les possibilités de transfert d'un message vers des personnes ou des groupes.

La limitation de transfert est un moyen efficace de ralentir la propagation de la désinformation virale et des contenus préjudiciables susceptibles de causer des dommages dans le monde réel.

Facebook déploie actuellement cette limite à l’ensemble des utilisateurs jusqu'au 24 septembre. Bien évidemment, si vous suivez l'actualité, le combat anti fake news a été lancé à l'approche des élections américaines puisque selon plusieurs médias, l'élection de Donald Trump il y a quatre ans avait été rendue possible grâce à ce genre de système. Qu'on n'y croit ou pas, cela évitera aussi d'être spamé par tout un tas d'informations qui était alors envoyées à des tonnes de contacts très facilement.



Pour information, la limite de messages sur WhatsApp mise en place en avril dernier a engendré une diminution de 70% des transferts de messages.



Enfin, Facebook rappelle que, plus tôt cette année, ils ont introduit des fonctionnalités autour de la vie privée telles que les notifications de sécurité, l'authentification à deux facteurs et des moyens plus simples de bloquer et de signaler les messages indésirables.

Télécharger l'app gratuite Messenger