Egg NS : un émulateur Switch pour jouer à Mario sur Android

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

S’il était déjà possible de jouer aux titres de la Nintendo Switch sur un PC ou sur Mac (cf Yuzu), l’opération n’était pas encore envisageable sur un smartphone Android. C’est désormais chose faite avec Egg NS, un tout nouvel émulateur permet de jouer à une bonne partie de la logithèque de la Switch. On imagine déjà que Nintendo ne va pas tarder à réagir.

L’émulateur Switch pour Android est arrivé : Egg NS

Entre Nintendo et l’émulation, c’est une longue histoire. Chaque génération de console est suivie d’une ou plusieurs applications qui permettent de jouer aux titres de la console en question sur d’autres machines (ordinateur, smartphone, console, box multimédia, etc.). On ne compte plus aujourd’hui le nombre d’émulateurs dédiés aux différentes consoles de l’entreprise nipponne. Cela fait plus de 25 ans que les programmeurs rivalisent d’ingéniosité pour permettre à tout type d’appareil de restituer les jeux des consoles Nintendo, qu’il s’agisse de la NES, de la SNES, de la N64, de la GameCube, de la Wii… Nous en avons d'ailleurs présenté plusieurs dont le dernier est AltStore et qui permet d'avoir toutes les plateformes citées.



Mais aujourd'hui, une nouvelle étape est franchie car il s'agit bien de la Nintendo Switch dont on parle, et c'est d'autant plus dérangeant car comme vous le savez, la Switch est la console actuelle chez Nintendo. Sortie en mars 2017, la Switch connaît donc déjà un émulateur PC baptisé Yuzu. Mais cette fois, c’est une application pour Android qui vient de faire son apparition. Bien évidemment, vous ne le trouverez pas sur le Play Store, mais une petite recherche sur Google devrait rapidement vous permettre de mettre la main dessus. Et si en général, un émulateur à sa sortie montre de gros signes de faiblesse, celui-ci tourne étonnamment bien. Il s'appelle Egg NS et apparemment, une bonne partie de son code a été "volé" à Yuzu. De plus, le développeur nommé ByLaws a même décompilé le code pour voir qu'il était obfusqué afin qu'on ne puisse pas le trafiquer facilement.



Il va sans dire qu’au vu des performances matérielles de la console de Nintendo, un bon gros SoC (un Snapdragon 855, 855+, 865 ou 865+) est nécessaire. En outre, l’émulateur en question fait appel à un contrôleur propriétaire, le GameSir X2. Il faudra débourser 99,99 dollars pour se le procurer, soit un tiers du prix d’une Switch neuve. Une fois le contrôleur connecté au smartphone en USB-C, les jeux de la Switch s’exécutent sans réels soucis. On comprend pourquoi le développeur a caché le code, pour obliger les joueurs à acheter la manette.



La vidéo ci-dessous montre le bon fonctionnement de titres comme Pokémon Sword/Shield, The Legend of Zelda: Link’s Awakening ou encore Super Mario Odyssey. Si quelques ralentissements sont présents, les différents titres mis en avant dans cette séquence YouTube semblent relativement jouables. Pour les besoins de la vidéo, c’est un Realme X50 Pro 5G, qui a été utilisé, un modèle récent équipé d’un Snapdragon 865.

Nintendo devrait porter plainte

L’origine de cet émulateur reste inconnue. Certains internautes sont convaincus que l’émulateur a été secrètement développé par l’équipe à l’origine du contrôleur GameSir X2, afin justement d’en faire la promotion. Une théorie qui n’a pas été confirmée jusqu’à présent, et dont on n’aura peut-être jamais le fin mot de l’histoire.



Quoi qu’il en soit, on imagine facilement que Nintendo voie d’un très mauvais œil cette application dédiée à la plus récente de ses consoles. Ce ne serait pas la première fois que l’entreprise nipponne part à la chasse de ce genre de "contrefaçons". En mars dernier, l’entreprise poursuivait en justice les vendeurs d’un logiciel de piratage de la Switch. Depuis le milieu des années 2000, Nintendo a fait fermer de nombreux sites permettant de télécharger illégalement les roms de ses consoles, comme LoveRETRO et LoveROM notamment en 2018.