GameClub commence à intégrer des titres PC sur mobiles

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Quelques mois en arrière naissait le nouveau projet de GameClub, avec pour objectif de ressusciter les meilleurs jeux mobiles des 10 dernières années qui ne sont plus disponibles ou plus à jour.



Sous forme d'abonnement, on parle d'une alternative à Apple Arcade, permettant aux plus nostalgiques de découvrir ou redécouvrir d'anciens titres remis au goût du jour sur iOS et Android.



Il faut savoir que ces derniers proposent également des jeux sur PC et consoles et viennent d'annoncer un portage progressif sur nos mobiles.

GameClub commence le portage de jeux PC et consoles

Près d'un an après son lancement, le service de jeux mobiles par abonnement GameClub annonce l'intégration progressive de jeux sur PC et console sur mobile.



Les trois premiers titres PC à être annoncés sont Tokyo 42, Ancestors Legacy et Chook & Sosig: Walk the Plank qui verront le jour sur iOS et Android dès cet automne. Autre nouveauté, une mise à jour à venir pour le jeu Breach & Clear qui se verra greffé de nouveaux niveaux et modes.



Pour 4,99€, vous pourrez télécharger n'importe quel jeu avec une fonctionnalité de partage familial jusqu'à 12 membres, donnant accès à une catalogue de plus de 100 jeux.

