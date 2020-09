Il trouve les fonds d’écran de MacOS dans Flight Simulator

Son prochain défi ? Retrouver les fonds de Mojave et High Sierra dans Flight Simulator. Pour information, nous listons toutes les créations de la firme pour ceux qui aiment les fonds Apple pour Mac .

Matt précise que Flight Simulator 2020 vous donne également un contrôle total sur l'heure de la journée et les conditions météorologiques. La dernière étape consistait à les importer dans Lightroom pour effectuer des modifications afin de les rapprocher des versions livrées par Apple dans macOS. Voici le résultat avec sa création puis celle d’Apple :

Après des heures de vol et de retouches photo, Matt explique que son préféré est celui de Catalina « parce qu'il a l'air tellement réaliste ». Pour les retrouver, il n’a pas eu accès aux coordonnées GPS. Il a du les découvrir lui-même en se basant sur le nom de chaque fond qui fait référence à un lieu sur la côte ouest des États-Unis. Voici son mod-op :

Alors que la tout dernière version 2020 de Microsoft Flight Simulator est arrivée sur PC et sera bientôt disponible sur Xbox, certains s’amusent différemment. Au lieu de se concentrer sur le pilotage, Matt Birchler s’est attaché à retrouver les lieux utilisés par Apple pour ses fonds d’écran de MacOS. La simulation de vol a permis à ce fan de recréer les fonds d’écrans de macOS Big Sur, macOS Catalina et OS X Yosemite.

