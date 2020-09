L'Apple Store sur l'eau à Singapour se montre en photos !

Il y a 4 heures

Julien Russo

1

On vous avait parlé il y a deux semaines du futur Apple Store situé sur les eaux de la baie de Singapour. Comme vous le savez probablement, chaque boutique d'Apple a sa petite particularité, sauf que là c'est une grosse différence par rapport à ce qu'on connait, puisque l'Apple Store Marina Bay Sands est la seule boutique d'Apple à se trouver... sur l'eau !

Les photos du nouvel Apple Store à Singapour

Il est unique au monde, l'Apple Store Marina Bay Sands à Singapour va prochainement ouvrir ses portes aux très nombreux clients qui n'ont qu'une hâte : le visiter !

Le compte Instagram today.at.r633 a mis en ligne plusieurs photos de l'Apple Store vu de l'extérieur, mais également de l'intérieur. On ne va pas se le cacher, c'est l'un des plus beaux que nous ayons vu jusqu'à aujourd'hui.

Sous forme de sphère transparente, l'Apple Store de Marina Bay Sands laisse entrevoir l'intérieur avec l'écran géant et s'illumine la nuit pour rentrer en homogénéité avec l'incroyable éclairage de la baie de Singapour.

Jusqu'ici, Apple avait mis un habillage qui couvrait l'ensemble de la structure pour éviter que les premières photos se baladent sur les réseaux sociaux avec les travaux qui n'étaient pas terminés. Aujourd'hui, tout est prêt et Apple a levé le voile sur ce magnifique Apple Store aux formes spectaculaires et à l'intérieur d'un chic impressionnant.

Il y a deux semaines, la firme de Cupertino expliquait que l'Apple Store sur la baie de Singapour était un changement radical par rapport à la conception de n'importe quel Apple Store avant lui.

Pour l'instant la firme de Cupertino ne donne pas de date sur l'ouverture de cette nouvelle boutique, voici le message qu'on peut voir sur son site :

Nous allons bientôt ouvrir les portes de notre nouveau magasin au bord de la baie. Apple Marina Bay Sands sera au cœur de la créativité, un endroit que nous avons créé pour vous permettre de saisir vos idées et vos passions. Ce sera un espace pour vous permettre d'explorer, de vous connecter et de créer quelque chose de nouveau. Nous sommes impatients de voir où votre imagination vous mènera.

Conçu par Foster & Partners, l'Apple Store Marina Bay Sands sera la première boutique d'Apple à être sur l'eau relié à une passerelle où passeront les clients. L'entreprise à l'origine de la conception est connue pour être l'une des principales agences d'architecture britannique.

Foster & Partners ont déjà travaillé sur une multitude d'Apple Store dans le monde, regardez par vous-même, la liste est très complète :