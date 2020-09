Selon DigiTimes, Apple lancera les deux iPhone 12 de 6,1" en premiers

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Selon les rumeurs, qui se confirment de semaine en semaine, Apple devrait lancer cet automne pas moins de quatre modèles d'iPhone 12, embarquant du OLED.



Ainsi, nous aurions le droit à du 5,4, 6,1 et 6,7 pouces : deux appareils Pro de 6,1 pouces et de 6,7 pouces avec caméras à triple objectif tandis que deux version de 5,4 pouces et de 6,1 pouces seront plus "abordables", avec double objectif.



Et selon un nouveau rapport, ce serait les deux versions de 6,1 pouces qui verraient le jour en premiers. L’iPhone 12 Max et l’iPhone 12 Pro.

Apple lancerait ses iPhone 12 en deux temps

Difficile de prédire la stratégie d'Apple pour le lancement de sa nouvelle gamme d'iPhone 12 en raison des retards provoqués par le coronavirus.



Selon DigiTimes, nous aurions le droit à un lancement en deux étapes : la Pomme aurait décidé de lancer, dans un premier temps, le modèle d'iPhone 12 Max de 6,1 pouces ainsi que l'iPhone 12 Pro de la même taille.



En effet, les expéditions de cartes mères SLP pour les modèles de 6,1 pouces ont débuté en juillet tandis que ceux des 6,7 et 5,4 pouces ont commencé dans la seconde moitié d'août.



Jon Prosser, lui, confirme notre idée que les modèles‌ 5G d’Apple seront présentés lors d'un événement prévu pour la semaine du 12 octobre avec commercialisation des versions abordables peu après l'événement tandis que les versions Pro ne seront pas disponibles avant novembre.



