Facebook et Instagram testent la publication de stories sur les deux apps

Il y a 6 heures

Guillaume Gabriel

C'était qu'une question de temps avant que ça n'arrive, et ça se rapproche à grands pas ! On en parle depuis des mois, les responsables de Facebook avaient annoncé plus d'interactions entre le réseau social, Instagram et WhatsApp.



Le principal objectif n'est autre que de proposer notamment une messagerie unifiée, mais également faire un croisement des fonctionnalités entre les application.



Depuis quelques jours, le petit protégé de Mark Zuckerberg offrent la possibilité à quelques utilisateurs de publier des stories sur Facebook et Instagram.

Facebook et Instagram publient des stories ensemble

Instagram et Facebook testent une nouvelle fonctionnalité qui approfondirait encore l'intégration entre les deux plateformes : selon nos confrères de The Verge, un nouveau test est en cours, permettant de publier une story Instagram sur Facebook.



Dans une fenêtre contextuelle expliquant la nouvelle fonctionnalité, Facebook explique que "vos abonnés peuvent désormais choisir de voir votre Story Instagram depuis Facebook".



Concernant la distinction, on retrouvera des bulles bleues autour des stories Facebook et des bulles roses et orange pour Instagram.

Nous testons une nouvelle fonctionnalité qui donne aux gens la possibilité de voir des stories d'Instagram sur Facebook, ce qui facilite la visualisation des moments des personnes qui vous sont chères, quelle que soit l'application que vous utilisez. Pour voir les histoires Instagram sur Facebook, les utilisateurs doivent avoir leurs comptes liés et adhérer à l'expérience. Cette fonctionnalité respecte tous les paramètres de confidentialité, et les utilisateurs d'Instagram peuvent choisir de ne pas voir leur story sur Facebook.

