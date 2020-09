iOS 13.6.1 VS iOS 13.7 : Quelle mise à jour offre la meilleure autonomie ?

Julien Russo

Le désavantage de l'iPhone a toujours été l'autonomie, on ne va pas se le cacher c'est un point faible qui dure depuis longtemps. Du coup, si une mise à jour logicielle peut nous faire gagner plusieurs minutes, voire plusieurs heures d'autonomie, c'est toujours bon à prendre ! Le YouTuber iAppleBytes a cherché à savoir si iOS 13.7 offrait une meilleure autonomie que son prédécesseur.

Le YouTuber des tests d'autonomie

Nous l'avons vu dans le passé à plusieurs reprises, le fait de télécharger une nouvelle mise à jour d'iOS peut vous réjouir d'avoir des nouveautés, mais aussi vous décevoir à cause d'une réduction de l'autonomie. Je ne sais pas pour vous, mais à la rédaction d'iPhoneSoft, on préfère prendre la température avant de télécharger et d'installer une nouvelle mise à jour sur notre iPhone.

La version iOS 13.7 est sortie il y a quelques jours, elle a apporté une énorme nouveauté côté santé pour le suivi des cas de Covid-19, cependant elle n'a pas ajouté de nouvelles fonctionnalités sur l'interface utilisateur.



Vous n'avez pas encore installé iOS 13.7 et vous souhaitez savoir si cette mise à jour va être bénéfique pour votre autonomie ?

iAppleBytes a installé la dernière mise à jour sur l'iPhone SE, l'iPhone 6S, l'iPhone 7, l'iPhone 8, l'iPhone XR, l'iPhone 11 et l'iPhone SE 2020. Voici ce que ça a donné...

Un gain d'autonomie de 30 minutes pour l'iPhone 7

Les développeurs de l'Apple Park semblent avoir bien travaillé sur iOS 13.7 pour préserver l'autonomie de votre iPhone. En effet, les résultats obtenus par le YouTuber sont concluants.

L'iPhone SE s'éteint au bout de 2h57

L'iPhone 6S s'éteint au bout de 3h04

L'iPhone 7 s'éteint au bout de 3h38

L'iPhone 8 s'éteint au bout de 3h26

L'iPhone XR s'éteint au bout de 5h44

L'iPhone 11 s'éteint au bout de 5h25

L'iPhone SE 2020 s'éteint au bout de 3h42

Quand on compare avec iOS 13.6.1, certains iPhone ont des faiblesses, d'autres des améliorations d'autonomie. Par exemple l'iPhone 11 dur légèrement moins longtemps, sous iOS 13.7 on peut remarquer qu'il y a une perte de 17 minutes d'autonomie.

Sur l'iPhone 7 c'est tout le contraire, le smartphone s'en sort mieux avec 30 minutes supplémentaires !

L'iPhone 8 s'en sort bien aussi avec environ 15 minutes de plus.



Pour rappel, l'essentielle nouveauté d'iOS 13.7 concerne les autorités de santé publique. Grâce à la mise à jour, Apple facilite et accélère l'utilisation du système de notifications d'exposition au Covid-19.

La mise à jour est disponible dès maintenant sur votre iPhone et iPad.