iPhone 12 : La date de la keynote annoncée cette semaine ?

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

On s'approche progressivement de la date de l'annonce des iPhone 12. Malgré un lancement retardé à cause de la crise sanitaire qui touche le monde, Apple devrait bien respecter son calendrier habituel en ce qui concerne l'annonce de la rentrée. D'après l'expert des rumeurs Jon Prosser et le journaliste Mark Gurman, les choses devraient bouger dès cette semaine.

Une date de keynote

en approche ?

Si pour l'instant nous sommes dans le flou total en ce qui concerne la date de l'annonce des nouveaux iPhone, cela ne devrait plus durer très longtemps. Jon Prosser et le journaliste Mark Gurman ont tweeté il y a quelques heures que cette semaine sera l'une des plus importantes dans le calendrier d'Apple.

Du côté de Jon Prosser on affirme que Apple va lancer un nouveau produit le mardi 8 septembre à 15h (via un communiqué de presse), Mark Gurman lui préfère déclarer que Apple devrait se contenter d'annoncer une date de keynote courant de cette semaine. Le journaliste de Bloomberg ne voit pas de lancement de nouveau produit.

Dans l'éventualité où c'est Jon Prosser qui a raison, il se pourrait que Apple lance le nouvel iPad Air 4 qui a été mis sous le feu des projecteurs des rumeurs depuis plusieurs semaines. En effet, la tablette est attendue depuis longtemps avec des caractéristiques très convaincantes comme un nouvel écran sans bordure (similaire à celui des iPad Pro), le support de l'Apple Pencil 2, une puce plus puissante ou encore le passage à l'USB-C.

À noter, que même si toutes les autres rumeurs sont contre lui, Jon Prosser persiste à dire que demain Apple annoncera aussi l'Apple Watch Series 6.



Dans l'éventualité où c'est le journaliste Mark Gurman qui voit juste, Apple pourrait donc dévoiler (via un communiqué) la date de sa grosse keynote annuelle. En général, quand Apple annonce un événement, il y a toujours 2 semaines d'écart entre la date dévoilée et le grand rendez-vous. Cela permet aux médias de s'organiser pour couvrir l'Apple Event.



Pour cette fois-ci encore, Apple devrait proposer une keynote entièrement virtuelle. La firme de Cupertino ne veut pas prendre de risque en rassemblant plusieurs centaines de journalistes dans un endroit fermé.

Pour rappel, les produits les plus attendus pour cette fin d'année 2020 sont bien sûr les iPhone 12 (qui se diviseront en quatre modèles), un nouvel iPad Air 4, une nouvelle Apple Watch Series 6, les AirTags, une nouvelle Apple TV avec une Siri remote compatible avec l'application Localiser et un HomePod Mini. Hier nous parions sur le 12 octobre pour la keynote de l’iPhone 12.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event. — Mark Gurman (@markgurman) September 6, 2020