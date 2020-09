Coronavirus : Apple développerait ses propres masques pour ses employés

Jusqu'à encore aujourd'hui, les employés de l'Apple Store portent des masques "classiques" mais cela pourrait bientôt changer. Dans les semaines à venir, Apple devrait fournir à ses employés, notamment ceux en Apple Store, des masques de protection conçus et produits par ses soins.

Port du masque made in Apple

La pandémie ne faisant pas relâche, Apple semble se décider à créer ses propres masques. Ces accessoires, disponibles en deux tailles, seraient proposés prochainement à ses salariés.



Au tout début du confinement, Apple avait publié un schéma pour aider à la fabrication de visières de protection. Mais cette fois, on parlerait d'un masque plus "classique".

Connaissant Apple et son penchant pour le made in Apple dans tous les domaines, pas étonnant d'apprendre que des masques Apple, conçus pour ses employés vont bientôt voir le jour.



Petite info en plus de nos confrères MacG, avec le keynote qui s'approche et donc paradoxalement la sortie des nouveaux iPhone, les Apple Store songeraient à réouvrir aux horaires habituels. Au cas où vous n'étiez pas au courant, depuis la "fin" du confinement, les Apple Store avaient ré ouvert mais avec des horaires restreintes.