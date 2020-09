Covid : Apple sème la panique en envoyant de fausses alertes en Suisse

Pour rappel, en France le système Covid-19 Exposition d'iOS 13.7 n'est pas proposé puisque notre gouvernement n'a pas accepté le suivi des contacts d'Apple et de Google. Une application est mise à disposition sur l'App Store avec un système de traçage maison . Télécharger StopCovid France sur iPhone , si vous n'avez pas la chance d'avoir un smartphone pommé, vous pouvez aussi télécharger StopCovid France sur Android . Il s'agit de la seule solution de traçage des contacts en France !

Cette alerte n'est pas envoyée par l'application Swisscovid, mais directement par iOS 13.7 qui s'occupe de la gestion des alertes pour ceux qui n'ont pas voulu télécharger l'application du gouvernement. Si cela part d'un bon sentiment d'Apple, il s'agit en réalité d'une erreur qui porte à confusion et qui inquiète énormément les personnes qui la reçoivent. Ces utilisateurs n'ont pas été en contact avec des personnes atteintes du virus. L'affaire a fait tellement de bruit en Suisse que l'Office fédéral de la santé publique a tenu à réagir en expliquant qu'il ne fallait pas en tenir compte :

La bonne nouvelle pour les suisses, c'est qu'ils n'ont plus besoin de télécharger l'application SwissCovid pour recevoir des notifications pour les informer qu'ils ont été en contact avec une personne atteinte du Covid-19. L'iPhone gère tout directement dans iOS ! Cependant, depuis plusieurs jours le système d'Apple aurait fait preuve de défaillance . Une multitude d'utilisateurs ayant téléchargé iOS 13.7 ont reçu cette notification :

