Fortnite : Une perte de 26 millions de dollars par mois depuis le retrait d'iOS

Il y a 1 heure (Màj il y a 32 min)

Julien Russo

Epic Games a été l'un des rares développeurs à oser contester la commission de 30% de l'App Store et du Google Play. Si beaucoup d'entreprises ont soutenu le créateur de Fortnite, aucune n'a osé suivre ce mouvement de révolte. Et pour cause... Cette contestation a un coût pour Epic Games !

Fortnite absent sur l'App Store ? Une perte évaluée à 26 millions de dollars par mois

Ce qu'on peut applaudir chez Epic Games c'est ce courage de se battre contre Apple et Google, les deux géants du marché des applications. L'entreprise a également eu le talent de mobiliser une armée de jeunes adolescents avec le hashtag #FreeFortnite et une compétition en ligne. Cependant, ce coup de buzz a un prix et l'interdiction de Fortnite sur l'App Store commence à peser dans le chiffre d'affaires d'Epic Games !

Le retrait de Fortnite de la boutique d'application d'Apple ferait perdre une énorme somme d'argent tous les mois à Epic.

Selon des estimations de Buy Shares, suite à la suppression de Fortnite sur iPhone et iPad pour non-respect des règles, Epic Games perdrait environ 26 millions de dollars par mois.

Le rapport basé sur les données de Sensor Tower explique que le calcul s'est effectué de cette façon :

Entre janvier et août de cette année, les revenus les plus élevés d'Epic Games provenaient de l'App Store, à 191,42 millions de dollars, contre 101,48 millions de dollars sur Google Play. Sur la base des données de Sensor Tower, nous avons déterminé que l'App Store représentait 65,46% de tous les achats intégrés dans le monde au premier semestre 2020. Notre estimation a donc filtré les revenus cumulés de Fortnite sur Google Play et l'App Store en utilisant nos résultats de 65,46% en comparant les revenus de Google Play et de l'App Store.

Ce qui est le plus surprenant dans ce rapport c'est qu'iOS était bien l'endroit qui rapportait le plus d'argent à Epic Games. Pour Buy Shares, il ne fait aucun doute que les joueurs sur iPhone et iPad sont ceux qui dépensaient le plus dans les VBucks.

Des déclarations qui correspondent aux récentes déclarations d'Epic Games qui affirmait devant le juge au tribunal que depuis l'interdiction de Fortnite sur l'App Store, le nombre de joueurs a diminué de 60%.

Le rapport termine en expliquant que ce conflit entre Epic et Apple pourrait engendrer un impact catastrophique sur l'avenir du créateur de Fortnite.



Pour rappel, Epic Games est entré dans un mouvement de contestation à l'encontre de la commission de 30% prélevé sur les achats intégrés de l'App Store et du Google Play. La firme accuse les deux groupes de pratiques anticoncurrentielles et d'un abus de position chez Apple en n'ouvrant pas la possibilité à d'autres stores de proposer des applications. Cela nuirait aux revenus des développeurs, mais également aux consommateurs qui ne peuvent pas profiter d'un paysage concurrentiel pour obtenir des applications et achats intégrés moins cher.

L'affaire est toujours en cours au tribunal, dernièrement Epic Games a demandé à la justice d'obliger Apple à réintégrer Fortnite sur l'App Store.