La production de masse de l'iPhone 12 va débuter, celle des AirTags a commencé

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Ça devient bouillant... Alors que des rumeurs font part d'un lancement de la gamme d'iPhone 12 en deux temps, avec deux premiers modèles d'abord, puis les deux autres plus tard, voilà que la production de masse serait sur le point de débuter.



Selon un rapport de nos confrères du site web Nikkei, la production en série des nouveaux iPhone devrait commencer plus tard ce mois-ci.



On apprend également que du côté des AirTags, c'est déjà en cours, laissant entrevoir un lancement en parallèle.

La production de l'iPhone 12 sur le point de commencer

Selon les sources de Nikkei, la production des quatre modèles d'iPhone 12, qui seront compatibles avec la 5G, devrait débuter très prochainement ce mois-ci.



Elle s'étalera à partir de la mi-septembre et durant les premières semaines d'octobre, pour un retard d'environ un mois plus tard qu'une année normale



Le directeur financier d'Apple a déjà annoncé que l'iPhone 12 serait lancé quelques semaines plus tard que d'habitude, pour une date de sortie durant le mois d'octobre.



Toujours selon les sources du média, les Apple AirTags seraient déjà au stade de la production de masse. Pour rappel, ces derniers aident les utilisateurs à localiser les objets perdus et devraient être lancés en même temps que l'iPhone 12.



