L'application Apple TV débarque enfin sur les téléviseurs de Vizio

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Plus on avance et plus on se pose cette question : "quelle utilité d'acheter une Apple TV quand nous avons une smart tv ?"... Aujourd'hui tout ce que nous avons sur l'Apple TV 4K on le retrouve sur les téléviseurs connectés, c'est le cas d'Apple TV+, Apple Music ainsi que toutes les autres applications du type Netflix, Prime Vidéo...

Vizio accueille l'application Apple TV exclusivement aux États-Unis et au Canada

Si la marque Vizio ne vous dit rien, c'est normal. Il s'agit d'un fabricant de téléviseurs qui concentre essentiellement son activité aux États-Unis et au Canada. Vizio vient de rejoindre ses concurrents comme Samsung, LG ou encore Sony et annonce officiellement la disponibilité de l'application Apple TV pour l'ensemble des américains et canadiens. Cela fait suite à un partenariat avec la firme de Cupertino.

Les avantages sont nombreux pour les possesseurs de TV Vizio. Ils pourront acheter/louer plus de 100 000 films et séries et profiter du 4K HDR et Dolby Atmos. Ils pourront également commencer leur période de gratuité de 7 jours sur Apple TV+ ou profiter de leur année gratuite en cas d'achat d'un produit Apple.

Dans son communiqué, Vizio explique :

Avec l'arrivée de l'application Apple TV sur les téléviseurs VIZIO SmartCast, les clients peuvent profiter d'une gamme encore plus large de divertissements passionnants, y compris le service Apple TV +. Conscient du rôle important que joue le téléviseur à la maison, VIZIO continue d'étendre le divertissement disponible pour les consommateurs.

Sur l'app Apple TV, les clients de VIZIO peuvent profiter d'Apple TV +, le premier service mettant en vedette les contenus Apple Originals avec les programmes les plus imaginatifs d'aujourd'hui, notamment «The Morning Show», «Defending Jacob», «Central Park», « Ted Lasso »,« Greyhound »,« The Banker »,« Boys State » et « Beastie Boys Story », et des divertissements pour enfants et familles tels que« Helpsters »,« Ghostwriter »et« Snoopy in Space ». Les utilisateurs de VIZIO SmartCast TV peuvent simplement sélectionner l'icône de l'application Apple TV sur l'écran SmartCast Home ™ et se connecter avec leur identifiant Apple pour s'abonner à Apple TV +.

Les téléviseurs SmartCast proposent également les fonctionnalités AirPlay 2 et HomeKit. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui ont des produits Apple pour exploiter l'AirPlay 2 et même ceux qui ont des produits compatibles HomeKit à leur domicile.



