Les centres de données Apple s'étendent rapidement

Pour faire face à une demande toujours plus grande, Apple continue d'étendre rapidement ses centres de données ouverts, mais également à les renforcer. Depuis le deuxième trimestre 2020, la Pomme a augmenté les achats de composants pour ses fameux centres : on parle même de doubler les expéditions en 2020, avec une croissance prévue pour 2021. Autre fait marquant, United Microelectronics (UMC), société taïwanaise partenaire de la Pomme dans la fabrication de circuits intégrés, va augmenter sa capacité de production suite à une hausse de la demande de plaquettes de 8 pouces pour les fonderies. Une occasion idéale pour la firme que de revoir ses prix, qui devraient augmenter au cours de l'année 2021. Source

Ces dernières années, la Pomme a fait un grand bond en avant en termes de services proposés aux clients : on pense notamment à Apple Music, Apple TV+ ou encore iCloud, pour ne citer qu'eux. Une avancée sur un marché où Apple se débrouille bien, très bien même, bien que cela demande des infrastructures capables de tout gérer. C'est pour cela que Cupertino a été dans l'obligation d'agrandir ses centres de données dans le monde, à une vitesse impressionnante.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.