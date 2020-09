iPhone 12 : Un opérateur mentionne la 5G dans un mail

L'opérateur va encore plus loin en invitant ses clients à ajouter un accessoire en plus de l'achat de l'iPhone 12. En effet, les réceptionnaires de ce mail sont invités à acheter en supplément une paire d'AirPods (l'indice supplémentaire que les EarPods ne seront pas proposés dans la boite du nouvel iPhone ?), mais également une certaine... Apple Watch Series 6 ! Pour rappel, la nouvelle génération de montre connectée d'Apple devrait être présentée lors de l'Apple Event qui aura lieu mardi prochain.

Dans ce mail on peut voir le message suivant :

Normalement, avant une annonce officiel de nouveaux iPhone, les opérateurs qui détiennent des informations sur les caractéristiques ou encore les tarifs des nouveaux produits doivent garder les informations pour eux. Malheureusement, plus les années passent et moins les opérateurs font attention aux données qu'ils possèdent en interne, ce qui fait la joie des nombreux leakers qui sont en quête d'informations exclusives . Une nouvelle fuite vient ajouter de l'importance à la rumeur qui certifie que les iPhone 12 auront tous un modem 5G . En effet, une capture d'écran d'une communication par mail a été relayé par le spécialiste des fuites Evan Blass . Nous n'avons aucune information sur l'authenticité de cette capture ni de quel opérateur elle vient.

Il ne fait presque aucun doute que les nouveaux iPhone 12 qui vont être dévoilés de façon imminente incluront tous la 5G. Si en France nous avons un retard dans le déploiement, dans d'autres pays c'est loin d'être le cas et rater l'intégration du modem 5G dans les nouveaux iPhone serait une erreur fatale pour Apple.

