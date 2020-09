Amazon Music HD est disponible en France (3 mois gratuits)

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

2

Amazon Music a beau être disponible partout dans le monde depuis un moment, la version HD pour haute définition n'était pas encore arrivée en France. Un an après le déploiement de l'offre HiFi du géant du ecommerce aux USA, les clients français peuvent y souscrire moyennant 14,99€.



Amazon Music HD est disponible à 14,99€ par mois

Amazon Music HD est donc la dernière offre de streaming musicale en date avec plus de 60 millions de titres en haute définition. Cela signifie que les morceaux seront de meilleure qualité avec un débit jusqu'à 850 Kbit/s, un encodage en 16-bits et 44,1 kHz. Les connaisseurs savent qu'il s'agit d'une "petite" HD et ils ont raison. Amazon promet aussi de l'Ultra HD sur des millions de titres (mais pas de chiffre précis) avec un débit de 3 730 Kbit/s et un encodage 24-bits / 192 kHz, de quoi placer ces sons au niveau du label Hi-Res.



L'offre est disponible à 14,99€ par mois avec trois mois gratuit, soit le même prix que Deezer HiFi qui, par contre, réserve l'ultra HD à ceux qui déboursent 24,99€. Par conséquent, Amazon Music HD est très bien placé, pourvu qu'on est doté d'un casque ou d'enceintes compatibles. Oui, tous les produits ne sont pas capables de retranscrire un son HD.



Si vous faites partie des nouveaux clients, Amazon Music HD est gratuit pendant 3 mois, comme Amazon Music Unlimited en suivant le lien.



A quand une offre Spotify ou Apple Music HiFi ?

