Apple Store Marina Bay Sands : Les photos de l'intérieur !

Il y a 2 heures

Julien Russo

Nous vous avons parlé à plusieurs reprises de cet Apple Store pas comme les autres. En effet, l'Apple Store Marina Bay Sands situé sur la baie de Singapour se trouve... sur l'eau ! Sous forme de sphère, cette boutique d'Apple est unique au monde et se réserve en plus le petit privilège d'avoir deux étages !

Découvrons l'intérieur grâce aux premiers clients

Il est enfin ouvert ! Après plusieurs mois d'attente suite à des travaux qui ont pris beaucoup de temps, l'Apple Store Marina Bay Sands a ouvert ses portes aux nombreux clients qui n'avaient qu'une hâte : le visiter.

Pour cette première journée, Apple avait demandé à ses équipes d'être vigilant sur le nombre de client à l'intérieur de la boutique, avec le Covid-19 toujours très présent, c'est préférable !

Plusieurs personnes qui ont réussi à accéder à l'intérieur du gigantesque dôme en verre ont partagé des photos sur les réseaux sociaux, quand les employés voyaient que les clients sortaient des iPhone, ils leurs ont même donné des conseils photos.



Plus qu'un nouveau magasin, Apple Marina Bay Sands complète un trio de points de vente emblématiques de la région. C’est le summum de l’histoire d’Apple à Singapour, qui remonte aussi loin que l’Apple II. Et surtout, cela envoie un grand message selon lequel Apple reste attaché à ce "petit" pays.



Jeudi matin, à 10 heures, les portes vitrées géantes du magasin se sont ouvertes une à une et ont disparu dans le grand mur de pierre incurvé. S'en suit un tunnel de 45 mètres et un vertigineux escalier automatique avant d'atterrir dans le dôme.



Les premiers clients sont repartis avec des sacs personnalisés et des autocollants Apple rouges.



Voici quelques clichés partagés sur Twitter :

@MichaelSteeber



@davidjrainey