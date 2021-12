Un fond d'écran "rayon X" pour afficher l'intérieur de l'Apple Watch 7

Depuis hier, ils proposent de nouveaux fonds d'écran pour l'Apple Watch avec une particularité qui n'a d'égale nulle part ailleurs. En effet, lorsque vous choisissez l'un de leurs fonds d'écran, vous pouvez voir l'intérieur de la montre lorsque l'écran s'allume. Oui, vous avez bien lu, un fond d'écran qui permet de voir l'intérieur de l'Apple Watch, ses composants... Pour réaliser cette prouesse technique, iFixit explique que c'est un fond d'écran à rayon X, d'où la possibilité de voir à travers. Précisons qu'ils sont spécialement conçus pour la Series 7 mais qu'ils sont compatibles avec toutes les autres versions. Attention, celui à rayon X semble exclusivement réservé à la Series 7. Pour rappel, la 7ᵉ version de la montre connectée d'Apple ne subit pas un bouleversement à l'extérieur mais pour ce qui est de l'intérieur, plusieurs modifications sont visibles. D'où l'utilité de ce fond d'écran rayon X. Voici le plus sympa (à télécharger sur iPhone puis à mettre sur son Apple Watch en partageant en tant que "cadran") :

