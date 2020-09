iPhone 12 Mini : voici le nom du petit iPhone de 5,4 pouces

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

8

Comme l'an dernier, les rumeurs vont bon train sur les nouveaux iPhone 2020, et si on sait qu'ils seront au nombre de quatre, le nouveau modèle pourrait surprendre par sa dénomination.



En effet, le petit iPhone 12 de 5,4 pouces ne s'appellerait pas simplement « iPhone 12 » mais iPhone 12 Mini. Une information exclusive.

Le petit iPhone à gauche s'appellerait donc iPhone 12 Mini

iPhone 12 Mini : la surprise d'Apple ?

D'après un document obtenu par nos soins auprès de l'accessoiriste ESR, nous connaissons désormais les noms que va utiliser Apple lors de la commercialisation de ses premiers iPhone 5G. Si tout le monde voyait un iPhone 12, un iPhone 12 Max, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max, il y aura un petit changement. Ou plutôt un mini changement.



En effet, le plus petit des smartphones Apple compatible 5G devrait s'appeler iPhone 12 Mini selon le document que nous avons déniché. L'an passé, nous avions d'ailleurs dévoilé en avant-première le nom des iPhone 11 Pro.



Le terme Mini n'est actuellement utilisé que sur la gamme iPad avec l'iPad Mini. C'est le même appareil que l'iPad Air mais miniaturisé. Ce serait donc logique qu'Apple utilise ce qualificatif pour l'entrée de gamme des iPhone 12 qui partagera la même fiche technique sur l'iPhone 12 classique de 6,1 pouces, ce qui lui permet également de conserver le mot Max pour le haut de gamme, l'iPhone 12 Pro Max.

Deux gammes, Quatre iPhone

Pour rappel, Apple va proposer deux gammes d'iPhone 12 cette année avec une amplitude de prix plus large.



La première avec l'iPhone 12 Mini et l'iPhone 12 aura un double appareil photo arrière, un modem 5G sub-6 GHz, un écran OLED première génération et un tout nouveau design plus plat et plus carré. Sans oublier de nouveaux coloris.



La seconde avec l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max aura le même design mais se distinguera par un triple capteur photo arrière amélioré ainsi qu'un scanner Lidar, un écran OLED nouvelle génération compatible 120 Hz, un modem 5G plus performant (mmWave) et un nouveau coloris bleu marine très élégant. On s'attend également à la recharge inversée et une encoche plus petite, mais les rumeurs se contredisent sans cesse sur ce point.



Reste à attendre le keynote du 15 septembre pour en savoir plus, voire le mois d'octobre si la firme décide bel et bien de séparer les annonces. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur les premiers accessoires pour iPhone 12, consultez le site ESR.