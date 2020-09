KiwipWatch 5 : une montre connectée pour les enfants

Corentin Ruffin

Ces derniers temps, nous avons tendance à parler de l'Apple Watch Series 6, étant donné que la date de présentation de la montre approche.



Néanmoins, il faut savoir d'une petite niche existe dans le marché des smartwatchs, celle destinée aux plus jeunes d'entre nous.



Et l'un des pionniers dans le milieu n'est autre que Kiwip et sa KiwipWatch qui vient de passer à sa cinquième version.

KiwipWatch5 : la première montre connectée pour enfants

C'est donc officiel, la cinquième version de la KiwipWatch est commercialisée ! Bien qu'encore méconnue, il faut savoir que l'on parle de la première montre à destination de nos enfants.



Et le mieux dans tout ça ? Cocorico ! La montre a été imaginée et créée en France ! Lancée en 2016, les ingénieurs ont travaillé d'années en année pour amener de nouvelles fonctionnalités utiles pour les petits, et rassurantes pour les parents.

On s’est servi des premières expériences des premiers modèles et on a rassemblé les demandes remontées par les parents sur les usages.

Le but de cette montre est, en plus de protéger l'enfant, d'éviter que ce dernier ne réclame et n'utilise un smartphone trop tôt. Les trois mots clés de cette version 5 ? "Communication, sécurité et géolocalisation".



Avec sa puce GPS, les parents peuvent suivre le trajet de l'enfant et définir des zones de sécurité, mais également communiquer grâce à la Kiwip App. La montre possède son propre assistant vocal, comme Siri, "conçu en interne pour qu’il soit parfaitement adapté aux recherches de l’enfant".



Grâce au Kiwip Magic Control, l'enfant peut également contrôler des fonctionnalités... avec les mains ! Monter le son, augmenter le volume, éteindre la lumière tout en étant Jedi, pas mal !



La montre sera vendue à 189 euros à partir du 14 septembre prochain sur le site web officiel.

