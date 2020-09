Sorties jeux : Tank Squad: Battle Hero, PAKO Caravan, Hyena Squad

Aujourd'hui 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Tank Squad: Battle Hero, PAKO Caravan, Hyena Squad.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Tank Squad: Battle Hero (Jeu, Jeux de société / Quiz, iPhone / iPad, v1.0.1, 180 Mo, iOS 10.0, Funcore Games Technology Co., ...) Les Dark Tanks tentent de conquérir notre terre! Gardez votre base! Détruisez tous les chars ennemis! En tant que capitaine de héros, combattez pour l'honneur!



Tank Squad est une ville de bataille de style moderne NES / FC avec de nouveaux éléments attrayants.

N'oubliez pas que vous ne vous battez pas seul! Dans Tank Squad, il y a des tanks alliés qui défendront la base avec vous. Venez conduire vos coéquipiers pour combattre avec les ennemis!



Règle du jeu:

- Défendez votre base et détruisez tous les chars ennemis.

- Si votre tank ou votre base est détruit, ce sera la partie terminée. Télécharger le jeu gratuit Tank Squad: Battle Hero





PAKO Caravan (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0, 122 Mo, iOS 10.0, Tree Men Games) Construisez votre caravane le plus longtemps possible dans ce nouvel opus de la série PAKO ! Terminez des missions dans des niveaux colorés et amusants avec propres petits rebondissements. Des pelouses à tondre, des téléports à utiliser, des sauts risqués, des ovnis, des expériences en laboratoire et bien d'autres choses vous attendent, le tout avec le gameplay classique de PAKO !



CARACTÉRISTIQUES:

+ Remplissez l'écran avec votre caravane

+ Gameplay facile et addictif

+ 10 niveaux différents

+ Voitures, astuces et missions spécifiques à chaque niveau

+ Total de 100 missions à terminer Télécharger le jeu gratuit PAKO Caravan





Murderous Pursuits (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v7.0.2, 663 Mo, iOS 9.0, NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINM...) Bienvenue à bord d'un dirigeable de style victorien qui voyage dans le temps, où vous et sept autres joueurs devez vous tuer à la lumière du jour audacieuse sans éveiller les soupçons!



Notre mystérieux hôte de fête, M. X, vous assignera constamment des cibles pour traquer et tuer. Lorsque vous traquez votre proie, vous êtes également poursuivi par d'autres fêtards. Et il y a toujours les gardes qui vous enfermeront s'ils sont témoins de votre mauvais comportement! Télécharger le jeu gratuit Murderous Pursuits





LegendArya (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 187 Mo, iOS 10.0, soneraltincit) LegendArya est le jeu de tir de survie dans lequel vous contrôlez votre joueur d'une seule main. Vous ne contrôlez que les mouvements de votre héros, il s'occupera du reste.



Les zombies arrivent? Il tirera sur-le-champ.

Les hommes arrivent? Il les tuera également. Télécharger le jeu gratuit LegendArya





Golf Odyssey (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0, 143 Mo, iOS 9.0, Ruben Pecellin) Faites un trou en un et débloquez de nouveaux parcours dans ce jeu de golf relaxant mais stimulant!



Fonctionnalités:

• Atteignez tous les trous pour débloquer des parcours nouveaux et stimulants.

• Commandes faciles à une main.

• Esthétique rétro 8 bits.

• Une bande-son merveilleuse et relaxante. Télécharger le jeu gratuit Golf Odyssey





Giga-Ball (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 129 Mo, iOS 12.4, James Harding) Apportez le plaisir de casser des briques dans ce jeu d'arcade classique sur iPhone et iPad. Utilisez votre pagaie pour garder la balle en vie, collecter des power-ups et détruisez des briques. Progressez à travers 110 niveaux à travers 11 packs thématiques en mode classique, ou voyez combien de temps vous pouvez survivre en mode sans fin.



Giga-Ball est un jeu décontracté mais stimulant auquel vous pouvez jouer pendant des minutes ou des heures et continuer à revenir. Débloquez des niveaux et des bonus et améliorez vos compétences pour vous aider à battre votre meilleur score. Télécharger le jeu gratuit Giga-Ball





The Finger Cutters (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.11, 149 Mo, iOS 11.0, Tommaso Cascio) Sautez de blocs à blocs pendant qu'une mauvaise lame essaie de vous attraper! Ne laissez pas votre doigt se faire couper.

Quoi qu'il en soit, vous devez rester sur les blocs pour collecter tout le minerai! Télécharger le jeu gratuit The Finger Cutters





Dungeoning: Epic Idle RPG (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 129 Mo, iOS 10.0, Gunslinger Studios Inc.) Créez un groupe de héros, explorez les donjons et pillez-les dans un RPG incrémentiel. Engagez vos héros dans les grottes, montez de niveau dans le donjon et récupérez de puissantes améliorations RPG. Voyez si vos héros peuvent survivre à Dungeoning: Idle Dungeon Crawler.



Vous devrez explorer, améliorer votre équipement et vos compétences supplémentaires pour vous aventurer plus profondément dans les donjons et les grottes remplis de butin. Télécharger le jeu gratuit Dungeoning: Epic Idle RPG





Crux: A Climbing Game (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.0, 139 Mo, iOS 10.0, Benjamin Dressler) L'escalade consiste à planifier soigneusement votre itinéraire et à une exécution sans faille. Dans Crux, vous glissez de chaque côté de l'écran pour déplacer vos mains ou vos pieds vers une nouvelle prise - mais chaque prise ne vous permettra de vous accrocher peu de temps.



Trouvez la séquence de mouvements qui vous mènent au sommet et exécutez-les! Et lorsque vous maîtrisez tous les défis - Crux vous permet de concevoir vos propres itinéraires à partager avec d'autres grimpeurs... Télécharger le jeu gratuit Crux: A Climbing Game





Conflict of Nations: WW3 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 19 Mo, iOS 11.0, Bytro Labs GmbH) Les tanks mènent la charge, les sous-marins arpentent les océans à la recherche de transports isolés, et les pilotes aguerris règnent sur les cieux avec leurs chasseurs furtifs... tandis que le bouton de lancement de la bombe nucléaire vous démange. Dans Conflict of Nations: World War 3, vous écrivez l'histoire à l'échelle planétaire !



Prenez le contrôle d'une grande puissance et dressez-vous face à la menace imminente de la Troisième Guerre mondiale. Contrôlez des ressources, nouez des alliances et renforcez votre économie. Recherchez des armes de destruction massive et devenez une superpuissance au rayonnement planétaire.



Alliances astucieuses, expansion impitoyable, attaques furtives ou anéantissement nucléaire ? Télécharger le jeu gratuit Conflict of Nations: WW3





Colourtone Wheel: Color Puzzle (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 99 Mo, iOS 10.0, G32:MEDIA LLC) Êtes-vous à la recherche d'un nouveau jeu de tir couleur passionnant? Quelle est la qualité de vos compétences de visée? Aimerez-vous entrer dans la saga des jeux de couleurs éclaboussures et profiter d'un plaisir de jeu intense? Le nouveau jeu de casse-tête de paintball est la meilleure option pour vous amuser. Tirez-les avec des mouvements rapides mais précis de tireur de balles de couleurs et collectez des scores élevés à chaque niveau que vous jouez. Essayez-le maintenant!



Le nouveau jeu de changement de couleur de paintball combine le plaisir de la correspondance de la boule de couleur avec le tir de précision pour tirer le meilleur parti de votre action de jeu libre. Tout ce que vous avez à faire est de garder un œil sur le tireur de balle à changement de couleur et de taper sur l'écran pour libérer le paintball. Télécharger le jeu gratuit Colourtone Wheel: Color Puzzle





Atari Combat: Tank Fury (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v0.7.0, 208 Mo, iOS 9.0) "Atari Combat: Tank Fury associe les mécanismes des puzzles de Match-3 à des combats de chars effrénés et la construction stratégique d'une base.



Choisissez vos soldats et plongez dans les combats du mode Histoire, ou défiez d'autres joueurs lors d'affrontements en JcJ !



Commandez une légion de chars dans Atari Combat: Tank Fury ! Faites appel à vos troupes et revivez les plus grands combats de chars de l'histoire dans ce jeu de combats de match-3 effrénés et simulateur de construction de base.



Faites vos preuves dans le mode Histoire ou défiez d'autres joueurs dans des combats exaltants en JcJ ! Télécharger le jeu gratuit Atari Combat: Tank Fury





Nouveaux jeux payants iOS :

OLO Loco (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.1, 455 Mo, iOS 11.0, Rogue Games) OLO Loco est un incroyable jeu de shuffleboard adapté pour toute la famille !



Vous aimez le shuffleboard et les dames, mais vous êtes prêt à aller plus loin ? La suite logique du OLO classique primé pour sa stratégie est désormais disponible avec une avalanche de nouveaux modes incroyables, un jeu compétitif complètement réorganisé et une superbe conception minimaliste.



La mise à niveau du jeu original distingué et calme amène une foire de couleurs et de sons. De ce fait, OLO Loco reste stylé et accrocheur, mais avec plus d'énergie, d'allure et une touche un peu folle.



Le nouveau mode en ligne joueur-contre-joueur (jcj) présente la famille OLOMoji, un groupe excentrique de créatures expressives qui peuvent être utilisées en jouant pour vous exprimer ou vous moquer ... Télécharger OLO Loco à 4,49 €





Neuroshima Convoy card game (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v1.0, 203 Mo, iOS 10.0, Portal Games) Neuroshima Convoy de Portal Games Digital est un jeu de cartes qui se déroule dans le monde de Neuroshima, où l'humanité a été attaquée par des machines artificiellement intelligentes et rebelles. Moloch dirige un convoi de machines dans une tentative de détruire New York, mais l'avant-poste est sur ses gardes et fera n'importe quoi pour les arrêter.



L'objectif de Moloch est d'atteindre New York, et l'objectif de l'avant-poste est atteint lorsque Moloch est à court de cartes. Le jeu de société Neuroshima Convoy, pour 2 joueurs, est un jeu de cartes très apprécié grâce à sa nature addictive, rapide et compacte. Télécharger Neuroshima Convoy card game à 4,49 €





Hyena Squad (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 1,9 Go, iOS 12.0, Wave Light Games Inc.) Hyena Squad est un jeu tactique au tour par tour qui combine des tactiques d'escouade classiques avec des éléments de RPG. Situé dans une station spatiale lointaine infestée d'extraterrestres et de zombies, vous dirigerez une équipe d'élite de spécialistes dans une mission de sauvetage audacieuse.



Utilisez au maximum les compétences spéciales de chacun de vos coéquipiers pour retenir les hordes extraterrestres assez longtemps pour atteindre vos objectifs de mission et faire sortir votre équipe vivante. Le jeu propose une action intense où vous devrez prendre en compte la couverture, la ligne de vue, les positions extraterrestres et le moral de l'équipe pour prendre les bonnes décisions pour la victoire.



irigez une équipe diversifiée allant des spécialistes de mêlée lourdement blindés, des artilleurs lourds capables de déchaîner un torrent de balles, des éclaireurs insaisissables et flexibles et même des médiums mystérieux. Télécharger Hyena Squad à 3,49 €