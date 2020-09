Cubinko : un beau jeu de match-3 débarque le mois prochain

Le développeur a déclaré que dans Cubinko, il a tenté une nouvelle approche dans le genre match-3, ce qui semble être réussi... Pour faire disparaître les blocs, vous devrez placer 3 ou plus de la même couleur les uns à côté des autres. Deux variantes de jeu seront également disponibles : Arcade et Time Attack ! Cubinko est maintenant disponible en pré-commande sur l'App Store avant son lancement le 14 octobre.

Vos compétences en puzzle seront mises à l'épreuve avec ce nouveau mode de jeu de match 3! Nos blocs élargiront votre esprit d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée dans ce jeu de puzzle addictif. Profitez de la satisfaction d'assembler les pièces parfaitement en place, de remplir la planche d'une explosion de couleurs et d'un design extrêmement amusant!

Si vous aimez vous prendre la tête avec des jeux de match-3, vous allez être ravi de faire la connaissance du très prometteur Cubinko (v1.0.1, 103 Mo, iOS 8). Créé par le développeur indépendant Rodolfo Seabra, connu sous le nom de Neo Maze, ce dernier signe donc son retour dans un jeu très coloré, entièrement dessiné à la main. Ds mécanismes et un style artistique à découvrir dans cette bande-annonce :

